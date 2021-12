Le Cooperative augurano un buon white Christmas, con il latte protagonista dalla colazione all’after dinner

È un augurio speciale quello della filiera lattiero casearia Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, che invita a riscoprire nei menù delle feste i latticini, fra gli alimenti in assoluto più versatili. Sul sito www.thinkmilkbesmart.eu sono disponibili nuove videoricette, realizzate proprio in occasione delle prossime festività, per suggerire inedite combinazioni e modalità di cucinare latte e derivati. Dal cappuccino di Natale (con cannella, zenzero, noce moscata, cardamomo, anice stellato, vaniglia e cacao in polvere), ai cocktail a base di latte sono davvero tante e diverse le proposte per accompagnare l’intera giornata. Le ricette originali create nell’ambito del progetto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart!” sono due, il Baccalà alla Mediterranea 2.0 con crema di latte e il Cocktail Think Milk, presentato in anteprima alla stampa e ora finalmente disponibile con un video integrale con procedimento, ingredienti e tips per la riuscita ottimale. Le video ricette sono pubblicate nel portale di progetto, www.thinkmilkbesmart.eu e su YouTube.

Un ruolo di primo piano è sempre riservato ai grandi formaggi della tradizione, declinati nelle diverse specificità regionali. Quelli che si fregiano dei marchi europei DOP e IGP rappresentano ben il 50% dell’intera produzione casearia nazionale, settore in cui l’Italia detiene una leadership assoluta a livello mondiale. Percorrendo l’Italia da Nord a Sud, in Valle d’Aosta il Natale è sinonimo di zuppa valpellinese con Fontina DOP. In Alto Adige non possono mancare i canederli al formaggio con Asiago DOP, in Emilia-Romagna vincono sempre i tortellini, rigorosamente ripieni di Parmigiano Reggiano DOP mentre nella pasta al forno alla napoletana trionfano mozzarella e ricotta. Non rinunciano al piccante neppure a Natale in Calabria, dove il piatto tipico è il timballo con Caciocavallo Silano DOP per finire in Sicilia dove si festeggia con la pasta ‘ncasciata a base di caciocavallo Ragusano DOP.