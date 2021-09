Le politiche di sostenibilità sociale nell’agricoltura brasiliana vengono presentate in un evento del G20

Iniziative come il Programma di Acquisto Alimentari e il Programma Nazionale di Nutrizione Scolastica sono state citate come esempi di azioni realizzate in Brasile

Le politiche sociali brasiliane nel settore agroalimentare sono state presentate questo giovedì (16/09), a Firenze, in Italia, durante l'Open Forum on Sustainable Agriculture, evento che precede la Riunione dei Ministri dell'Agricoltura del G20. Il Forum ha riunito rappresentanti di paesi membri e non membri del Gruppo, organizzazioni internazionali, settore privato e società civile.

L’assessore speciale del Ministero dell'Agricoltura, Zootecnia e dell'Approvvigionamento (MAPA), Fernando Zelner, ha partecipato in videoconferenza e ha evidenziato che queste politiche mirano a garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, ridurre la povertà e rafforzare le capacità produttive.

L’assessore del MAPA ha citato il Programma di Acquisto Alimentari (PAA), che finanzia l'acquisto di cibo prodotto dall'agricoltura familiare e lo indirizza ai programmi di assistenza sociale del governo. "Rafforza inoltre le reti di marketing locali e regionali, promuove la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti biologici e agroecologici, incoraggia abitudini alimentari sane e rafforza le cooperative", ha affermato Zelner.

Ha anche spiegato come funziona in Brasile il Programma Nazionale di Nutrizione Scolastica (PNAE), che prevede che almeno il 30% degli acquisti debba provenire da agricoltura familiare. Secondo lui, oltre a fornire accesso a cibo nutriente per i bambini in età scolare, il programma sostiene il reddito dei piccoli agricoltori. “Durante la pandemia, questa iniziativa è stata mantenuta, anche con la chiusura delle scuole, come un modo per continuare a fornire reddito ai piccoli agricoltori e cibo sano agli studenti delle scuole pubbliche”.

Un'altra politica brasiliana presentata è stata la Politica del Prezzo Minimo Garantito per i prodotti della Sociobiodiversità, che mira a ridurre al minimo le variazioni nel reddito dei produttori estrattivi. I prodotti includono frutti tropicali come l’açaí, l’umbú e la mangaba, oltre a noci e gomma da estrazione. Secondo Zelner, la politica è un importante incentivo per la produzione sostenibile, soprattutto in Amazzonia, dove aiuta ad aumentare l'agrobiodiversità e promuove l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.