Le tecnologie digitali per la transizione ecologica: il CREA all’Earth Technology EXPO 2022

Quali innovazioni sono necessarie per affrontare le sfide agroecologiche che il cambiamento climatico ci sta imponendo sin da ora? Quale contributo può offrire la ricerca in agricoltura in termini di sostenibilità e resilienza, con un occhio attento anche alla sicurezza alimentare e agli alti standard qualitativi? Risponderanno i ricercatori del CREA – partner dell’evento -, partecipando ai diversi appuntamenti dell’Earth Technology EXPO, l’esposizione delle applicazioni tecnologiche in corso, nonché delle innovazioni previste e presenti nelle linee guida del Next Generation EU, quest’anno dedicata in particolare a clima, ambiente e acqua.

1° Conferenza sugli impatti del clima “Mare Climaticum Nostrum”. Mercoledì 5 Ottobre ore 14:30-17:30 , la direttrice del CREA Politiche e Bioeconomia Alessandra Pesce introdurrà insieme ad Ettore Prandini, presidente Coldiretti, i lavori della sessione “Climate-Smart Agriculture” nell’ambito della Conferenza sugli impatti del clima “Mare Climaticum Nostrum”.

Il contributo di ricerca del CREA per una agricoltura sostenibile, innovativa e resiliente al clima che cambia. Venerdì 7 ottobre ore 10:30-13:30 , Sala Piero Angela. La giornata si pone l’obiettivo di presentare alcuni risultati della ricerca e delle attività di supporto istituzionale del CREA, svolte per la programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione della PAC in coordinamento con le politiche ambientali. I contributi in programma spaziano dal tema dell’innovazione dei processi produttivi, alla più equilibrata gestione degli input chimici, dall’introduzione di filiere ad economia circolare, al miglioramento genetico delle produzioni, dall’utilizzo di strumenti di precisione alla qualità dei prodotti trasformati. Il tema dell’acqua e della gestione della risorsa idrica in agricoltura è il filo conduttore dell’evento e oggetto della relazione di apertura. In allegato il programma dell'evento.

Agricoltura. Giovedì 6 ottobre ore 14:30 , Sala Angioletta Coradini. Il CREA partecipa all’Atelier Tecnologico “Agricoltura”, organizzato da ASI, con gli interventi di Michele Rinaldi, Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, Sofia Bajocco, Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente e Flavio Lupia Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia.

Agricoltura 4.0. Venerdì 7 ottobre ore 15:00- 17:30 , Sala Polveriera. Il CREA ha organizzato l’Atelier Tecnologico “Agricoltura 4.0”, un momento qualificato di osservazione, discussione e di approfondimento sulle innovazioni e anche sui fabbisogni e le sfide connessi alla maggiore digitalizzazione delle produzioni agricole e il loro contributo alla transizione ecologica, dal punto di vista tecnologico, economico e politico-istituzionale, con particolare riferimento alla Strategia per la digitalizzazione definita nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC (MIPAAF). In allegato il programma dell'evento.

