LEGA, ‘BENE VOTO AULA A NOSTRA RISOLUZIONE, GOVERNO DIFENDA AGRICOLTORI’

"Esprimiamo grande soddisfazione per il voto pressoché unanime dell'aula alla risoluzione che abbiamo presentato, e che impegna il presidente Conte ed il suo governo a porre in essere tutte le misure disponibili per un convinto sostegno al settore agricolo italiano durante i lavori per la definizione del Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027, di cui domani si occuperà il Consiglio Europeo. La Lega, presentando una risoluzione di grande valore politico, non poteva non schierarsi col comparto agricolo, già provato dai numerosi tagli che lo affliggono, impegnando quindi il premier ad una vera e concreta difesa delle esigenze economiche di tante aziende italiane che danno lustro al Paese ma che hanno estremo bisogno di maggiori tutele". Così i senatori Roberto Calderoli, Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio firmatari la risoluzione a nome del gruppo Lega.

