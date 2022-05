Lega, Bergesio, Gastaldi: Voucher, sicurezza sul lavoro, rdc, concessioni balneari, crisi Ucraina: dalla Lega proposte di buon senso

Rivedere il reddito di cittadinanza e niente bonus 200 euro a chi lo percepisce, reintrodurre i voucher, ritoccare i canoni delle concessioni balneari e, per la crisi ucraina, lavorare per convincere le parti a sedersi attorno ad un tavolo anziché continuare ad inviare altre armi.

Questi gli obiettivi che la Lega di Matteo Salvini si è posta e su cui da tempo si sta impegnando all’interno del Governo.

“Proposte e soluzioni di buon senso, per il bene del nostro Paese”, affermano i parlamentari cuneesi della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi.

"Come sostiene il Segretario Salvini, il reddito di cittadinanza va completamente rivisto perché così com’è è uno strumento che non funziona – dichiarano il Senatore Bergesio e il Deputato Gastaldi -. Anzi, al contrario crea lavoro nero, e non credito e sviluppo. Basta vedere la situazione di locali e aziende che hanno grossi problemi a trovare personale. La Lega chiede piuttosto che venga mantenuto per chi non può lavorare e per i disabili”.

I due parlamentari continuano: "Il Segretario Salvini ha proposto al Presidente Draghi, e lo chiederà anche ai sindacati, di reintrodurre i voucher, perché per milioni di italiani meglio un lavoro vero e a tempo che a nero e un reddito per stare a casa. Senza voucher si rischia il boom del lavoro nero".

Sulla questione voucher, e per affrontare il drammatico tema degli incidenti sul lavoro, nei prossimi giorni il Segretario della Lega, Salvini, incontrerà il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando e Cgil, Cisl, Uil e Ugl per valutare strategie comuni.

Sul bonus da 200 euro previsto dal Dl Aiuti e in arrivo a luglio per pensionati, dipendenti ed anche autonomi, Bergesio e Gastaldi commentano: “Non è giusto estenderlo anche a chi percepisce il rdc. La Lega ha insistito per i bonus a famiglie e piccole imprese, perché le bollette di luce e gas sono fuori controllo, e abbiamo insistito per rinnovare lo sconto benzina. Come ha dichiarato Salvini, chi è a casa e percepisce già il reddito di cittadinanza ha già avuto".

Sulla riforma del catasto: “Il Segretario Salvini è riuscito a trovare l’intesa con il Presidente Draghi: come abbiamo fermamente chiesto, non ci saranno nuove tasse in più su case e risparmi degli italiani”.

Ancora, sul ritocco ai canoni delle concessioni balneari: “Giusto intervenire sulle concessioni, ma tenendo conto che il 90% dei 30.000 piccoli imprenditori balneari del nostro Paese sono monoproprietari e la spiaggia è il posto di lavoro della famiglia”, dichiarano il Senatore e il Deputato della Lega.

Crisi Ucraina, così Bergesio e Gastaldi: “Come sostiene Salvini, due mesi e mezzo fa abbiamo votato con convinzione il decreto Ucraina, ma ora bisogna domandarsi cosa allontana la pace e cosa la avvicina. Dopo oltre due mesi di guerra non credo che la risposta siano ancora le armi: adesso è tempo di pace. Dobbiamo costringere le parti a sedersi attorno ad un tavolo".

Infine, su agricoltura e lavoro, Bergesio e Gastaldi dicono: “Dal mondo agricolo arrivano richieste precise, che dobbiamo ascoltare e su cui dobbiamo lavorare con urgenza: sblocco della piattaforma per il via libera agli ingressi degli stagionali extracomunitari per incrementare la disponibilità di manodopera extracomunitaria formata e specializzata alla vigilia della stagione della raccolta frutta, decontribuzione del lavoro stagionale per arginare la concorrenza dei Paesi in cui le imprese agricole si avvantaggiano di costi del lavoro molto più bassi dei nostri, e urgente semplificazione delle regole di assunzione e dei voucher, che da un lato snellirebbe la burocrazia per l’impresa, rispondendo ad un criterio di tempestiva disponibilità all’impiego, e dall’altro genererebbe opportunità di integrazione al reddito per giovani studenti, pensionati e disoccupati”.

“Tutto questo è il risultato del lavoro della Lega al Governo: obiettivi di buon senso, perseguiti e raggiunti con il lavoro costante del nostro partito e del Segretario Salvini per il bene del Paese”, concludono il Senatore Bergesio e il Deputato Gastaldi.