Lega: Cognato del Ministro Gualtieri nominato caporedattore a RaiNews24. Rai faccia chiarezza su conflitto d’interessi

"Da fonti di stampa apprendiamo che Valerio Cataldi sta per essere nominato caporedattore a RaiNews24. Come avevamo segnalato qualche giorno fa, Cataldi è cognato del Ministro Gualtieri e, per diventare caporedattore, dovrebbe essere in forza alla testata da tre anni in qualità di inviato. Lo denunciano i Senatori della Lega membri in Vigilanza RaiGiorgio Maria Bergesio, Umberto Fusco e Simona Pergreffi. "Avevamo già fatto notare il possibile ed evidente conflitto d'interessi in occasione della candidatura di Cataldi, ora - se dovesse essere confermata la nomina - saremmo di fronte a un caso di gravità ancor più inaudita. La Lega chiede alla Rai chiarezza su questa nomina - concludono i componenti In Vigilanza "e presentiamo immediatamente interrogazione in Vigilanza!"

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK