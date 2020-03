LEGA: CRISI INTERNAZIONALE, CONVOCARE COMMISSIONE ESTERI SENATO

"In un quadro così difficile come quello che stiamo vivendo, con l'estensione progressiva del virus in tutto il mondo, appare anacronistico ed inaccettabile che da più di un mese la commissione Esteri del Senato non venga convocata. Il Presidente Petrocelli non sente la necessità di informare i commissari dell'attività del ministro Di Maio? Non crede che sia necessario discutere nella sede più opportuna dei risvolti geopolitici che questa crisi porterà con sé? Petrocelli non avverte l'urgenza di aggiornarci sulla situazione dei tanti italiani ancora lontani da casa? Il Senato è aperto, non ha mai chiuso; si convochi, dunque, la commissione: o forse si ha paura di critiche e osservazioni?"

