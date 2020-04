LEGA: PAROLE COMMISSARIO UE AGRICOLTURA RICALCANO NOSTRA PROPOSTA

"Il Commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha affermato che è possibile ricorrere ai finanziamenti non utilizzati dell'ultimo Bilancio europeo per sostenere il settore agricolo. E' una proposta che la Lega ha avanzato non appena scoppiata l'emergenza coronavirus: è fondamentale che le risorse non utilizzate del precedente Bilancio europeo vengano destinate ai paesi più colpiti dalla pandemia, e che siano utilizzate per aiutare un comparto, quello agroalimentare, fondamentale per il nostro paese. Abbiamo chiesto anche massima flessibilità per l'utilizzo dei fondi previsti nel Bilancio futuro: è fondamentale sburocratizzare il più possibile l'accesso ai fondi europei e limitarne i vincoli, per aiutare le nostre imprese in questa battaglia contro la crisi economica".

