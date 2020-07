LEGA, PRESENTATO IL PIANO STRATEGICO PER L’AGRICOLTURA. ECCOLO. LE DICHIARAZIONI DI SALVINI, CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO E VIVIANI

"Il piano strategico per l’agricoltura della lega è un investimento per il futuro del paese, mentre l’unico successo del ministro Bellanova è stato la regolarizzazione degli immigrati che non sono poi serviti a nulla. All’agricoltura servono invece nuovi investimenti per l’ambiente e per l’energia, perché chi parla d’ambiente parla necessariamente di agricoltura e col new green deal abbiamo dall’Europa una grande opportunità per lavorare su questi temi" dichiara il presidente della comagri senato Gianpaolo Vallardi alla presentazione del piano strategico per l'agricoltura della Lega.

"Per quanto riguarda i cambiamenti climatici sappiamo che i nostri agricoltori sono in forte difficoltà, specialmente per quanto riguarda il settore dell’irrigazione e come Lega, col primo governo Conte, siamo riusciti a dare dei contributi sul piano irriguo nazionale e anche gli investimenti sono stati fatti. Adesso invece sono stati fermati mentre bisogna che ci siano assolutamente nuovi finanziamenti perché se vogliamo fare agricoltura dobbiamo dare acqua agli agricoltori" prosegue.

"Servono investimenti per dare aiuti anche all’agricoltura di montagna, perché la redditività in questi territori non c’è e il governo si è dimenticato di loro.

Bisogna poi mettere mano ai danni causati dagli animali selvatici, penso ai cinghiali entrati ormai fin dentro la città.

Servono finanziamenti anche dal punto di vista energetico, ci sono tecnologie in grado di far sì che in agricoltura non si usi più il gasolio per i trattori, abbiamo la tecnologia pronta del biometano ma il ministero della Bellanova non riesce a metterci mano, mente nel nostro piano strategico sono argomenti centrali" conclude Vallardi.