Legge Bilancio, Mipaaf invia al Mef richiesta 140 assunzioni a tempo indeterminato e aumento indennità Icqrf

Il ministero delle Politiche agricole ha inviato nei giorni scorsi al Ministero dell'Economia le proposte da inserire nella Legge di Bilancio. Ieri sera prevista una prima riunione per discutere le misure da includere.

Da quanto apprende AGRICOLAE, tra le proposte, figura al primo posto, la richiesta di un rafforzamento delle attività del Mipaaf, tramite l'assunzione di 140 persone a tempo indeterminato "mediante apposite procedure concorsuali pubbliche".

E si chiede che venga quadruplicata l'indennità per il personale ICQRF (da 0,5 a 2 milioni di euro) ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica integralmente la proposta ricevuta dal Mef di Roberto Gualtieri:

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalità dell’amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall’emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il biennio 2021-2022, è autorizzato a reclutare e ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 un contingente di complessivo di 140 unità di personale . L’autorizzazione all’assunzione di cui al comma 1 è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva; g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

L’individuazione del fabbisogno di personale nel biennio 2021-2022 è stato quantificato tenendo conto delle vacanze in organico nel 2020 e della stima delle cessazioni di personale del 2021, 2022 e 2023.

La dotazione organica ministeriale così come rideterminata dal D.P.C.M. 179/2019, e successiva modifica di cui al D.P.C.M. 53/2020, è la seguente:

Qualifica/area Dotazione organica Agricoltura Dotazione organica ICQRF Dotazioni organiche per Area Dirigente I fascia 9 3 12 Dirigente II fascia 39 22 61 Totali dirigenti 48 25 73 Terza Area 421 372 793 Seconda area 355 410 765 Prima area 8 9 17 Totale personale

non dirigenziale 784 791 1575 Totale dotazioni

organiche 832 816 1648

Al 31 agosto 2020, per quanto riguarda la sezione Agricoltura, il prospetto delle scoperture, al netto delle assunzioni autorizzate con D.P.C.M. 19 agosto 2020 in relazione al quale l’Amministrazione opera attraverso il concorso unico RIPAM, è il seguente:

(INDENNITA’ ICQRF)

All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:“0,5 milioni di euro”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro”.

Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si propone di adeguare l’importo della predetta indennità per l’anno 2021, fissata in 0,5 milioni di euro, ai 2 milioni di euro stanziati per il 2020.