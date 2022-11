Legge bilancio, Rolfi: bene ok del governo ai voucher in agricoltura

"Il Governo con la legge di bilancio ha dimostrato attenzione verso il mondo agricolo, in particolare con la reintroduzione del voucher. Uno strumento che serve a sburocratizzare e semplificare i rapporti di lavoro stagionali garantendo personale alle aziende agricole". Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito alla manovra di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri.

"Ora - ha aggiunto Rolfi - è fondamentale che in sede di conversione parlamentare si ponga attenzione a due temi centrali per la Lombardia. Innanzitutto, la lotta al bostrico. Nei boschi della nostra regione sono stimati cento milioni di euro di danni. C'è la necessità di un fondo nazionale per salvare le foreste, il paesaggio e la filiera del legno in montagna e per garantire la tenuta idrogeologica. Chiedo ai parlamentari che rappresentano i territori montani di farsi portavoce di questa istanza".

"Serve poi - ha concluso l'assessore Rolfi - estendere il credito di imposta ai consorzi di bonifica, che hanno sofferto la siccità con costi enormi per garantire acqua al comparto agricolo. Questi aumenti devono essere recuperati attraverso il credito d'imposta che già funziona per le aziende agricole. Estenderlo anche ai consorzi di bonifica consentirebbe di evitare un aggravio dei costi per tutta la filiera".