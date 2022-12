Legge di Bilancio, Confintesa: Ottimi risultati per il MASAF

Siamo lieti di comunicare che nella Legge di Bilancio 2023 sono state inserite ed approvate importanti previsioni per il personale MASAF. Attendavamo solo l'ufficialità. Il testo così come uscito dalla Commissione andrà oggi in Aula.

In particolare:

Incremento del Fondo Risorse Decentrate per un importo di 1.830.000 euro a decorrere dal 2023;

Incremento dell'Indennità di Amministrazione per un importo di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2023;

Rifinanziamento, per l'anno 2023, dell'indennità BSE per il personale ICQRF;

Potenziamento della dotazione organica dell'ICQRF di 263 Funzionari e autorizzazione ad assumere un contingente di 300 funzionari.

Finalmente, dopo cinque lunghi anni fatti di proposte, segnalazioni, attività di sensibilizzazione, emendamenti e interrogazioni parlamentari, ordini del giorno e pareri approvati nelle aule di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, senza mai arrendersi, tra mille difficoltà e nello scetticismo di tanti, "Noi Tutti" siamo riusciti ad ottenere un risultato storico. Il Dicastero ha ritrovato - almeno sotto il profilo politico - una attenzione ed una centralità che sapevamo di meritare, al pari di tante altre Amministrazioni che in questi anni, invece, hanno ottenuto molto di più della nostra Struttura.

Un ringraziamento, pubblico e doveroso, al di là delle appartenenze, va fatto al Ministro Francesco LOLLOBRIGIDA che, in poco tempo, è riuscito a mantenere gli impegni assunti per rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza del MASAF. Così come occorre esprimere gratitudine a tutti quei Parlamentari che, in questi giorni e nottate interminabili a Montecitorio, hanno sostenuto e difeso le proposte emendative depositate. E quindi un grazie ai Deputati Cerreto, Foti, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Lucaselli, Mascaretti, solo per citarne alcuni.

Così come occorre ringraziare gli Uffici di diretta Collaborazione e gli Uffici dell'Amministrazione competenti che, con il proprio personale dirigente e non, hanno contribuito sotto il profilo tecnico a sostenere il Vertice Politico in parlamento.

Non era assolutamente scontato, soprattutto se prendiamo in considerazione il difficile momento storico che stiamo vivendo ed il quadro economico generale della Nazione.

Ci siamo riusciti! Però permetteteci, questa è anche la migliore risposta ai tanti guastafeste, agli urlatori, ai pessimisti, a quelli che, purtroppo, preferiscono il chiacchiericcio nei corridoi all'azione, a quelli che "tutto va male" ma non si adoperano nella pratica, a quelli che non si sporcano mai le mani, in attesa che lo faccia qualcun altro