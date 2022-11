Legge di Bilancio, ecco le misure: proroga entrata in vigore sugar e plastic tax e razionalizzazione delle tax expenditures

Proroga della Plastic tax e Sugar tax.

I tempi della legge di Bilancio sembrano serrati e le linee generali sono già pronte. E da quanto apprende AGRICOLAE i capitoli di intervento, in tutto - per ora - 29, sono già delineati nero su bianco.

Eccoli qui di seguito:

Regolarizzazione degli omessi versamenti tramite ravvedimento speciale, riapertura dei termini della collaborazione volontaria, definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controlli automatizzai delle dichiarazioni, definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, definizione agevolata degli atti del provvedimento di accertamento; definizione agevolata delle controversie tributarie.

E ancora:

conciliazione agevolata delle controversie tributarie; rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione; stralcio dei carichi fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al dicembre 2015; definizione agevolata mediante 'Rottamazione' o 'Saldo e stralcio' dei carichi affidati all'agente di riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e rimodulazione delle scadenze dell'inesigibilità con possibilità di restituzione anticipata dei crediti non riscuotibili.

Tra le altre misure fiscali il governo lavora alla legge di Bilancio al:

potenziamento dell'Amministrazione finanziaria; consolidamento della struttura organizzativa dell'Agenzia delle entrate attraverso le posizioni organizzative e professionali; misure per l'incentivazione economica del personale dell'Agenzia delle entrate; disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi di supporto del servizio nazionale della riscossione; modifiche all'articolo 162 del Tuir per l'implementazione in Italia della cosiddetta "Investement management Exemption"; tassazione in Italia degli utili che un soggetto estero ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia; credito di imposta per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici ai fini della introduzione della lotteria degli scontrini 'istantanea'; soppressione delle parole 'per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022' dell'articolo 10-bis comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

E ancora:

tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto attività; regolarizzazione delle cripto-attività.

Infine figurano anche:

l'affrancamento utili da paesi a fiscalità privilegiata e la rivalutazione dei valori di terreni, partecipazioni, quote e diritti. Poi la riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione e/o cessione agevolata dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri non strumentali; razionalizzazione dei bonus edilizi, razionalizzazione delle tax expenditures, proroga dell'entrata in vigore della sugar tax e proroga dell'entrata in vigore della plastic tax.