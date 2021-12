Legge di Bilancio, ecco tutti gli emendamenti. I fascicoli

Sono oltre settemila le pagine degli emendamenti presentati alla Legge di Bilancio. Tra questi molte le questioni agricole, tra cui figura anche il potenziamento di Sin con un aumento di personale di 50 persone . Ma anche dumping salariale, Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale, disposizioni per il sostegno dell’agricoltura di montagna, il rafforzamento del Crea consiglio per la ricerca in agricoltura , misure per l’aggressione in agricoltura, rilancio agricoltura dei territori, diffusione degli agricoltrici, promozione di forme di imprenditoria in agricoltura, regolarizzazione degli stranieri impiegati in agricoltura , agromeccanica, economia circolare, termine di prescrizione per il recupero dei contributi Ue in agricoltura.

