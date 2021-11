Legge di bilancio. Filiera Italia: “Manovra poco coraggiosa: imprese non riconosciute e troppo poco per i lavoratori”

“Bene tutto ciò che fa aumentare il netto in busta paga ai lavoratori riducendo il cuneo fiscale, ma bisogna avere più coraggio” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commenta la manovra presentata. “Serve un intervento più significativo - aggiunge - che recuperi anche i soldi ancora sprecati con il reddito di cittadinanza”. E prosegue il consigliere delegato “In un momento in cui l'inflazione mette pressione sui consumi, è necessario incidere maggiormente sul cuneo fiscale a favore dei lavoratori per tutelare di più il potere d'acquisto delle famiglie e per stimolare una domanda interna che va sempre peggio”. “Non possiamo pensare di vivere solo di esportazione - dice Scordamaglia - per quanto importante”. Irrilevante poi, secondo il consigliere, un solo miliardo di riduzione IRAP, neanche destinata alle imprese, ma solo alle persone fisiche. “Se si vuole consolidare la ripresa va supportata la competitività delle imprese - afferma Scordamaglia - ed invece si va indietro, sia sulla rivalutazione dei valori patrimoniali degli asset di impresa (misura prima introdotta e poi cancellata per un errore di calcolo delle risorse da destinare) sia addirittura sugli aiuti covid concessi,dove una nuova interpretazione restrittiva (decreto in fase di emanazione dal mef) sul temporary framework potrebbe portare alla restituzione di quelli percepiti (anche qui con la finalità di spendere meno)”. “Insomma – concludono da Filiera Italia - si torna a non considerare adeguatamente il ruolo di chi produce, siano esse imprese o lavoratori, e questo rischia di arrestare il processo di ammodernamento del Paese”

