Legge di bilancio, Patuanelli: Abbiamo più che raddoppiato gli stanziamenti dell’anno scorso. Grande sensibilità di Licheri per il cambio come capogruppo

"Abbiamo più che raddoppiato gli stanziamenti che la legge di bilancio dell’anno scorso aveva accompagnato i sistemi agroalimentari italiani, c’è un forte focus sul fondo di mutualizzazione per affrontare in maniera strutturale il problema della gestione del rischio, quindi indennizzi per gli agricoltori che subiscono problemi da calamità naturali, c’è un enorme finanziamento di 140 milioni di euro per i distretti del cibo, una vera risorsa importante per le filiere e la qualità delle produzioni agroalimentari italiane. C’è un finanziamento per le misure di Ismea che accompagnano i giovani in agricoltura, le donne in campo i nuovi acquisti di terra sempre per i giovani e gli imprenditori. Ma non solo, è stato previsto anche il prefinanziamento per il fondo filiera, un forte input per il sistema produttivo italiano”. Così Stefano Patuanelli, ministro per le Politiche agricole riguardo alle principali misure in manovra nel settore agricolo.

“Innanzitutto voglio ringraziare Ettore Licheri per l’ottimo lavoro svolto e la grande sensibilità con cui ha fatto un passo indietro lasciando spazio a Mariolina Castellone, una persona che ha fatto parte del direttivo uscente e quindi è in piena continuità – ha proseguito Patuanelli parlando del cambio di capogruppo al Senato -. Io non ho visto battaglie, ho visto due persone che hanno proposto due progetti e un gruppo che ha mostrato grande maturità per le sfide da affrontare per questa parte della legislatura, a partire dall’elezione del Presidente della Repubblica”.