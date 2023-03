Legge sul pane, De Carlo: Dopo un decennio di lavoro, mettiamo ordine nel comparto per valorizzare eccellenze panificazione

Approda in IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare al Senato la legge sul pane, che vede come primo firmatario il senatore FdI e presidente della Commissione Luca De Carlo.

“Si va a regolamentare a legislazione in materia di produzione e di vendita del pane; un percorso iniziato una decina di anni fa e che ora trova concretizzazione in questo disegno di legge”, spiega De Carlo. “Abbiamo raccolto il lavoro fatto nelle ultime due legislature e arriveremo ad un testo che porti ad una riorganizzazione delle norme e che contribuisca a dare ancora maggior lustro ai prodotti e ai produttori di un'eccellenza italiana come la panificazione. È un settore che come tanti ha bisogno di sburocratizzazione, ma non solo: al lavoro di eliminazione di norme superate o stratificate, vogliamo anche affiancare la valorizzazione dei panificatori e dei loro prodotti”.

La procedura ora prevede che si proceda all'audizione in Commissione delle associazioni di categorie e dei portatori di interesse; le richieste per essere auditi saranno accettate entro il termine di mercoledì 22 marzo , dopodiché si procedere alla discussione per raccogliere tutte le istanze e migliorare il testo.

Relatrice del testo sarà la senatrice Anna Maria Fallucchi