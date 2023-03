L’Egitto a Macfrut 2023 con oltre 20 aziende

L’Egitto a Macfrut 2023 con una grande area insieme a venti produttori e grandi esportatori. A curarla è ExpoLink, associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1997 in sostegno del settore privato egiziano. La presenza egiziana al Rimini Expo Centre (3-5 maggio) porta a compimento l’accordo triennale sottoscritto nell’ottobre scorso al Cairo tra Macfrut ed ExpoLink, che aveva individuato nella manifestazione fieristica italiana l’evento di riferimento per lo sviluppo del settore ortofrutticolo.

L'agricoltura è un settore chiave dell'economia egiziana: nel 2021 ha contribuito all'11,83% del prodotto interno lordo (Pil) del paese e ha rappresentato il 28% dell'occupazione totale. Entro il 2024 l'Egitto mira ad aumentare il contributo del prodotto interno lordo del settore agricolo del 12%, oltre ad incrementare la produzione agricola del 30% entro lo stesso anno. Le principali esportazioni ortofrutticole dell'Egitto nel mondo sono patate, agrumi, cipolle, uva, datteri, fragole e melograni. L’Italia può fungere da Hub per le esportazioni egiziane dirette ai Paesi del sud est d’Europa.

“La nostra associazione si occuperà di gestire il padiglione egiziano a Macfrut, ospitando venti produttori egiziani e grandi esportatori – spiegano da Expolink - Gli ospiti esporranno prodotti di alta qualità, tra cui frutta e verdura fresca; erbe e spezie; prodotti fitosanitari e fertilizzanti; cereali e materiali per imballaggio e confezionamento. L'obiettivo è esplorare nuovi mercati, cogliendo l'occasione per mostrare la diversità dei prodotti freschi dell’Egitto, oltre alla posizione strategica del paese come destinazione di approvvigionamento di punta nel panorama internazionale dei prodotti agricoli”.

Questi gli espositori presenti: Extra Global Company, Gouda for agricoltural Products, Master for Import and Export, Queen Fresh Produce, Belco, El Saad Fruit for Import and Export, Abdel Fattah Metwally KAMAR, Al Sadat Global Company, Afro Engineering Company, Algamal for Import and Export, Arcotrade, Fresh Agro for Expert, Fruit Link, Green Egypt for Agricoltural and Real Estate Development, Green Move Trading, Green Filed for Export Agri, Product, Jana Fresh Company, El Sadat Agro, Elfa Agriculture, Nour Misr.