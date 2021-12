L’esperienza di AIC a supporto dello sviluppo sostenibile delle imprese albanesi

Al via la settimana dell'amicizia tra Italia e Albania. Di seguito alcuni passaggi del progetto agricolo che Aic ha implementato quest'anno in Albania, fatto di confronti tra imprenditori, visite di esperti nelle aziende albanesi e scambio di know-how.

Rafforzare le imprese agricole albanesi. Formazione sul campo curata dall’AIC

È entrato nel vivo il progetto sul trasferimento di know-how in campo agricolo tra l’Italia e l’Albania, finanziato nell’ambito del programma IOM Albania “Coinvolgimento della Diaspora Albanese nello Sviluppo Sociale ed Economico dell’Albania” e realizzato dalla Camera di Commercio della Diaspora Albanese, in collaborazione con l’Associazione Italiana Coltivatori. Il focus è sulla formazione pratica sul campo delle aziende di produzione agricola.

L’esperto dell’Associazione Italiana Produttori Salvatore Armentano, di origine Arbëresh, è stato in Albania dal 18 al 20 giugno 2021 per condividere con le aziende olivicole locali le migliori pratiche e le ultime tecniche sulla coltivazione e produzione dell’olio d’oliva. Come parte di questo tour, ha visitato le aziende Subashi Olive Oil a Tirana e Musaj Olive Oil a Vlorë (Valona), nel Sud dell’Albania.

“Questa è la prima volta che un esperto della diaspora ci fa visita. Abbiamo bisogno del loro supporto e di un ulteriore impegno in varie aree, come il marketing, l’assistenza tecnica e la promozione dei prodotti albanesi all’estero “, afferma Vesaf Musaj, il proprietario dell’impianto di produzione di olio d’oliva Musaj.

Salvatore Armentano è un agronomo ed esperto imprenditore agricolo italiano che vive e lavora in Calabria, in un Comune di minoranza linguistica Arberësh.

“Ci sono circa 38 piccole e medie imprese di produzione e trasformazione agricola nelle aree rurali di Kavaja, Durazzo e Përmet che beneficiano della formazione e delle informazioni condivise di questo progetto”, afferma Durim Tabaku, direttore della Camera di Commercio della Diaspora Albanese. “Il progetto combina la formazione teorica e pratica degli agricoltori, dimostrazioni sul campo, organizzazione di attività di scambio e incontri online tra imprese della Diaspora in Italia e imprenditori albanesi”.

Nell’ambito di questa attività è stata lanciata la piattaforma elettronica diasporanamëson.al (la diaspora ci insegna) dove gli agricoltori albanesi possono trovare informazioni utili prodotte da esperti di agricoltura dell’Associazione Italiana Coltivatori.

Il progetto “Il coinvolgimento della Diaspora nel trasferimento in Albania di conoscenze ed esperienze sull’Agricoltura” è implementato nell’ambito del programma IOM Albania “Coinvolgimento della Diaspora Albanese nello Sviluppo Sociale ed Economico dell’Albania”, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e realizzato in collaborazione con diversi ministeri albanesi: il Ministro di Stato per la Diaspora; il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri; il Ministero delle Finanze e dell’Economia e l’Ufficio dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) di Tirana.

Cooperazione allo sviluppo di AIC in Albania: un seme per crescere insieme

A conclusione dei sei mesi di progetto “Coinvolgimento della Diaspora nel trasferimento in Albania di know-how in campo agricolo” i risultati sono stati analizzati e resi pubblici in una conferenza che si è svolta a Tirana (Albania) e ha visto la partecipazione di esperti e imprenditori italiani (di AIC) e albanesi.

“Crediamo che progetti come questo creino nuove opportunità per le zone rurali e gli agricoltori, queste attività sono utili per loro non solo per le conoscenze tecniche che acquisiscono, ma anche per costruire rapporti, reti e scambio di buone pratiche tra Italia e Albania in campo agricolo”, ha sottolineato Manoela Lussi, Responsabile del Programma “Coinvolgimento della Diaspora Albanese nello Sviluppo Sociale e Economico dell’Albania”, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) italiano e all’interno del quale è stato implementato il progetto che ha visto l’Associazione Italiana Coltivatori partner della Camera di Commercio della Diaspora Albanese (ADBC) e IOM Albania insieme ad AICS Tirana[1] come supervisori.

“Siamo molto orgogliosi degli ottimi risultati raggiunti con questo progetto, del proficuo rapporto instaurato sia con il partner albanese ADBC che con IOM Albania e AICS Tirana. Progetti come questo sono vantaggiosi sia per l’Albania che per l’Italia, è un modello di cooperazione allo sviluppo messo in atto dal nostro MAECI in cui crediamo molto”, – dichiara Giuseppino Santoianni, Presidente dell’AIC – “Inoltre come italiano appartenente alla minoranza Arbëreshe sono orgoglioso che l’AIC abbia dato un contributo al rafforzamento delle conoscenze e delle reti tra Italia e Albania in campo agricolo. Considero questo un punto di partenza delle nostre attività in Albania: dal coinvolgimento costante di esperti del settore agricolo al valore aggiunto degli scambi B2B, passando per l’importanza di azioni che mirano a creare e far crescere reti di imprenditori agricoli locali, l’AIC punta a sviluppare un’ampia gamma di attività in partnership con enti, ong e imprese albanesi. Faremo con convinzione la nostra parte come soggetti attivi di cooperazione internazionale allo sviluppo!”

Frutticoltura e Multifunzionalità: il progetto di formazione AIC per i coltivatori albanesi

La formazione sul campo è una componente importante del progetto che AIC sta implementando insieme alla Camera di Commercio della Diaspora Albanese con l’obiettivo di rafforzare gli agricoltori dell’Albania.

Dopo la formazione sulla produzione di olio d’oliva, si è deciso, tenendo conto delle richieste delle aziende agricole albanesi, di approfondire la frutticoltura e in particolare la coltivazione del melograno, che è in forte espansione in Albania.

L’esperto di AIC Loriano Dalle Nogare – che svolge la professione di agronomo, docente e consulente specializzato per le aziende in Veneto – ha visitato l’azienda dei “Tre Fratelli Bullari”, avviata otto anni fa nel fertile territorio di Cerrik, del quale è originaria la famiglia. Qui uno dei fratelli – Lulzim Bullari – ha illustrato l’ampia varietà di colture a cui si dedica l’azienda (non solo melograni, ma anche kiwi, noci, fichi, mandorle) così come la produzione di miele e l’allevamento ovino, caprino e di pollame. Un’azienda multifunzionale a tutti gli effetti, sulla quale i fratelli Bullari hanno deciso di investire diversificando così le loro attività imprenditoriali, in origine focalizzate su arredamenti e materiali da costruzione.

Il confronto con Loriano Dalle Nogare è stato intenso e approfondito, toccando innumerevoli aspetti tecnici relativi alle colture in essere così come idee e suggerimenti per trattamenti e impianti da realizzare in futuro, nuove tecnologie e altre colture adatte al territorio, al clima e all’azienda. L’accento è stato posto con forza dall’esperto di AIC sull’importanza dell’utilizzo di prodotti e metodi naturali per la cura delle colture al posto dei trattamenti chimici.

Un esempio concreto è il fertilizzante senza componenti chimici ma prodotto da una combinazione di erba, umido e deiezioni animali, che come ha spiegato Dalle Nogare è molto più nutriente per le piante rispetto ai concimi chimici e al contrario di questi non rischia di inquinare con il passare del tempo le falde acquifere presenti nel sottosuolo.

Da parte sua Lulzim Bullari ha sposato appieno nell’azienda di famiglia la filosofia dell’avvicinamento costante ai metodi naturali di cura e produzione. Il prossimo passo di sviluppo delle attività sarà un agriturismo – già in costruzione – dove offrire agli abitanti di Tirana e delle altre città un’oasi di relax a contatto con la natura e lontani da cemento, traffico e inquinamento.

Anche se quella dei Fratelli Bullari è un’azienda agricola molto solida e ben avviata – tanto da essere portata ad esempio dalla Presidenza del Consiglio albanese e dalla Ministra dell’Agricoltura – le esperienze e le buone pratiche scambiate con l’esperto di AIC sono state definite “preziose” da Lulzim Bullari.

In termini più generali possiamo dire che oggi in Albania è necessario il costante scambio di know-how dei giovani agricoltori (di chi ritorna sui terreni di famiglia prima abbandonati, di chi decide di avviare da zero un’azienda agricola, di chi prende in mano le redini di un’azienda da rinnovare) con esperti che hanno una lunga esperienza e buona conoscenza delle nuove tecnologie.