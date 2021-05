Libia: Gadda (Iv), Governo solleciti Conferenza Mediterranea su giurisdizione acque e stop a violenze su pescatori

“Ringrazio il sindaco Quinci di Mazara del Vallo per la sua preziosa e sentita testimonianza in Parlamento perché quanto sta avvenendo a danno dei nostri pescatori é inaccettabile. Continui attacchi alle nostre imbarcazioni da parte libica e turca con raffiche anche ad altezza uomo, ed è solo grazie all'intervento della nostra Marina militare che si è evitato l'ennesimo sequestro. Bisogna agire con urgenza dal punto di vista diplomatico in sede europea, perché siamo nel mezzo della campagna di pesca in particolare del gambero rosso. Ma soprattutto va valorizzato il ruolo strategico del nostro comparto ittico in termini economici, occupazionali e culturali. É in gioco l’identità stessa di interi territori, legati in modo indissolubile alla tradizione secolare della pesca”. Lo dichiara Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura alla Camera, a proposito dell’audizione del sindaco Salvatore Quinci davanti alle Commissioni riunite Ambiente ed Esteri della Camera.

“Serve un tavolo permanente al ministero per la situazione contingente, che coinvolga istituzioni territoriali e operatori, ma come ho evidenziato intervenendo in commissione la giusta risposta alle questioni sollevate non può che essere, a mio avviso, una conferenza mediterranea che ponga l'accento sulla giurisdizione delle acque ma anche le diverse problematiche e scelte strategiche da risolvere. A partire dal tema della sostenibilità del lavoro di pesca e del ricambio generazionale. Solo per citare il caso di Mazara, i pescherecci sono passati da 300 a 80 unità, ma lo stesso si potrebbe dire per i pescherecci che svolgono la loro attività nell’alto adriatico. Per questo, la conferenza che propongo dovrebbe occuparsi anche delle diverse questioni che hanno un impatto sulla dura vita dei pescatori: i cambiamenti climatici, la gestione della fascia costiera, l'inquinamento, la pianificazione dello spazio marittimo”.

“È necessario inoltre monitorare che le risorse stanziate dal Parlamento per il sostegno alle famiglie dei pescatori sequestrati arrivino in tempi celeri, e che questa misura sia strutturale al verificarsi di questi eventi. Abbiamo lavorato come Italia Viva perché ci fosse questo fondo, ora è indispensabile che l’erogazione sia immediata”, conclude.