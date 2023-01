Libro Bianco del Verde, Giansanti: Tema del verde fondamentale per migliorare qualità vita e ambiente. Grande occasione per aziende agricole. VIDEOINTERVISTA

“Vogliamo dimostrare, insieme agli amici di AssoVerde che l'agricoltura non è solamente produzione di beni primari, ma è molto di più. Nel 2021 abbiamo voluto, insieme ad AssoVerde, lanciare il Libro bianco del Verde, che nasceva appunto come un momento unico per includere tutto quello che ruotava intorno al grande tema della cura del verde. L'evoluzione naturale oggi è il Parco della salute. Noi siamo partiti dal verde e ci siamo accorti come dalla rigenerazione delle aree verdi all'interno delle città -in cui i nostri vivaisti e i nostri agricoltori sono parte fondamentale nel recupero di queste aree- sia presente un tema legata alla qualità della vita. Una qualità della vita sempre più importante e che abbiamo riscoperto dopo la pagina triste legata al covid, oggi però ci rendiamo conto di quanto sia importante avere degli spazi di inclusione.”

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti nel corso della presentazione del Libro Bianco del Verde di Assoverde e Confagricoltura.

“E il verde oggi può offrire delle enormi occasioni con zone dove ci si incontra e dove star bene, perché il verde significa qualità dell'aria e qualità della vita. Penso anche ad un'iniziativa che come Confagricoltura abbiamo voluto fare con con l'ospedale Agostino Gemelli, in cui abbiamo realizzato un bosco verticale per l'area oncologica o anche al giardino segreto per l'Istituto Sant'Alessio di Roma per i bambini ipovedenti. Questo sta a dimostrare che si possono costruire momenti in cui la qualità della vita migliora incontrando la natura.

Confagricoltura rappresenta la parte migliore della produzione vivaistica del Paese, che va dalla produzione delle piante alla vendita delle stesse. Perciò noi oggi vogliamo accompagnare le nostre imprese in queste nuove sfide, che vogliono dare anche una risposta importante rispetto ai grandi temi legati alla transizione ecologica. È stato poi richiamato il ruolo che i boschi, le foreste e la coltivazione dei suoli possono dare attraverso l'abbattimento della CO2. Parliamo quindi degli effetti che noi possiamo promuovere per tutto quello che riguarda la qualità dell’aria e di quello che può essere il contributo dei nostri vivaisti nella manutenzione e nella cura degli spazi verdi delle città.”