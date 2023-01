Libro Bianco del Verde, La Pietra: Verde e salute sono legati. Ora una progettazione con regole certe e risorse importanti. VIDEOINTERVISTA

“Il verde è importante e ci sono anche studi scientifici che accostano sicuramente il verde alla salute. Quindi facendo una progettazione del verde nelle città possiamo aiutare anche i nostri cittadini a stare meglio. Questa progettazione deve però essere basata su leggi e regole ben certe e, soprattutto, deve essere supportata da risorse importanti. Io credo che il compito delle istituzioni sarà proprio questo, cioè di trovare le risorse e fare regole chiare affinché ci sia un verde sicuro e soprattutto ben manutenuto. Per quanto riguarda il Ministero Agricoltura stiamo lavorando per definire la legge quadro sul florovivaismo, che è un settore importante dal quale nascano e provengano le piante verdi per le nostre città, e speriamo di poterla portare a breve in Parlamento per l'approvazione.”

Così ad AGRICOLAE il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra nel corso della presentazione del Libro Bianco del Verde di Assoverde e Confagricoltura.

“Il Libro Bianco è un lavoro che dà degli spunti interessanti ed è basato su dati scientifici, un elemento molto importante perché anche quando facciamo delle leggi o facciamo dei regolamenti dobbiamo basarci su quella che è l'evidenza scientifica. Il Libro Bianco è un ottima iniziativa che è stata portata avanti da un paio d'anni sia da Confagricoltura che da Assoverde, e sarà sicuramente un punto di riferimento per la legislazione e per chi come noi cerca di trasformare quelli che sono gli input culturali e scientifici in leggi e regolamenti per i nostri cittadini.

Il ruolo delle aziende è importante perché se si parla di piante e si parla di creare boschi in città le piante dovranno essere prodotte. Perciò è importante che le aziende private possano entrare in sintonia con le esigenze delle amministrazioni per poter produrre queste piante. È inutile dire che dobbiamo piantumare 66 milioni di alberi se gli alberi non ce li abbiamo e non riusciamo a produrli. Il problema dei vivai forestali è un problema che ho evidenziato, su cui dobbiamo approfondire, ma è chiaro che dobbiamo stringere la collaborazione fra il pubblico e il privato.”