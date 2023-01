Libro Bianco del Verde, Sgaravatti: la tutela del verde è una scienza, occorre fare più formazione. VIDEOINTERVISTA

“Connubio tra tutela del verde e tutela della salute? Questo è appurato ormai da tantissimi anni. Stavo parlando prima: lo dicevano già gli umanisti del Quattrocento e lo dicevano in Inghilterra nel Seicento. Però purtroppo questo connubio tra costo e - secondo loro - nessun profitto non ha mai funzionato. Ma invece il verde non è un costo: il verde in città è un risparmio per la salute di tutti. Questo convincimento, se riesce ad entrare nella coscienza nelle persone, nella cultura delle persone, può essere veramente una cosa vincente. Ed è questo che noi speriamo: la tutela del verde è una scienza. Capire, conoscere bene le piante e il loro apparato nutrizionale è diventata una competenza molto importante per poter far crescere bene le piante. Di conseguenza ci devono essere delle persone adeguatamente preparate. Infatti non tutte le aziende fanno formazione, anche Assoverde adesso ha un progetto di grande formazione. Ora c’è bisogno dello scienziato che vede la necessità della pianta, la capisce e la cura.”

Così ad AGRICOLAE Rosi Sgaravatti, presidente Assoverde, nel corso della presentazione del Libro Bianco del Verde di Assoverde e Confagricoltura.

“Il Libro Bianco ha avuto un percorso molto lungo e articolato in tantissime città italiane. Continueremo ancora, perché come abbiamo detto, il prossimo focus sarà l'acqua che è un bene prezioso. La siccità è un altro problema molto grande. Di conseguenza, girando per le città e parlando con le amministrazioni pubbliche e con i cittadini, credo che questa consapevolezza possa entrare nella cultura delle persone: conoscere le piante e guardarle in un'altra maniera in modo da vedere veramente che le piante sono - insieme a noi - origine della vita.”