L’impegno di BASF per promuovere l’agricoltura sostenibile in Europa

BASF si è impegnata al raggiungimento entro il 2030 di obiettivi chiari e quantificabili per promuovere l’agricoltura sostenibile. Concentrandosi sui fattori più importanti che renderanno l’agricoltura maggiormente sostenibile e daranno un contributo alle necessità più pressanti della società, l’azienda aiuterà gli agricoltori a ottenere una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 per tonnellata di colture prodotte. La divisione, inoltre, aumenterà anche del 7% annuo la propria quota di fatturato costituita da soluzioni che contribuiscono in modo sostanziale alla sostenibilità lungo

tutta la value chain. BASF introdurrà inoltre soluzioni digitali su più di 400 milioni di ettari di terreni coltivati e i suoi prodotti saranno accompagnati da indicazioni precise in termini di stewardship. I nuovi impegni rafforzano l’attuazione della strategia BASF per l’agricoltura lanciata nel 2019.

“L’agricoltura è fondamentale per il benessere a livello mondiale. Nei prossimi decenni il nostro sistema alimentare basato sull’agricoltura subirà una trasformazione, accelerata dalla necessità di garantire un’alimentazione sana e alla portata di una popolazione in continuo aumento. Allo stesso tempo sarà necessario contenere il suo impatto sul nostro pianeta. Questa trasformazione è guidata dalla richiesta di rese migliori, vale a dire ottenute secondo modalità che siano riconosciute come benefiche per la società, che rispettino il pianeta e aiutino gli agricoltori a vivere del loro lavoro,” ha dichiarato Vincent Gros, President della divisione Agricultural Solutions di BASF. “Con le nostre offerte integrate sosteniamo gli agricoltori di tutto il mondo nel loro lavoro e con loro siamo impegnati a creare un impatto positivo sul sistema agroalimentare.”

Livio Tedeschi, Senior Vice President della divisione Agricultural Solutions di BASF in Europa, Medioriente e Africa, ha affermato: “Un sistema alimentare più sano e sostenibile costituisce uno dei fondamenti del Green Deal europeo. Anche se la roadmap e gli obiettivi legati alla strategia Farm to Fork e alla biodiversità sono ancora nella loro fase iniziale, la direzione è chiara: gli agricoltori europei sono chiamati a ottimizzare ulteriormente i fattori produttivi, contribuire ad aumentare la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici – con una particolare attenzione rivolta a una maggiore digitalizzazione e all’agricoltura biologica”.

Con oltre 100 anni d’esperienza al servizio degli agricoltori e una grande passione per l’innovazione, BASF accoglie la sfida di dare forma a un sistema alimentare basato su un’agricoltura sempre più sostenibile. Questi nuovi obiettivi costituiscono un ulteriore passo avanti, come spiega Livio Tedeschi: “Sebbene ci sia la necessità di approfondire il dialogo sugli elementi chiave della strategia Farm to Fork, vediamo in questa un’importante e positiva opportunità di cambiamento. Plasmare il futuro della produzione alimentare in Europa costituisce una trasformazione complessa che richiede innovazione e collaborazione di tutte le parti interessate. Noi incoraggiamo il dialogo e la collaborazione per trovare il giusto equilibrio per il successo - per i coltivatori, l’agricoltura e le generazioni future.”

Agricoltura smart a favore del clima

BASF intende sostenere gli agricoltori a diventare più efficienti in termini di emissioni di CO2 e resilienti alle mutevoli condizioni meteorologiche, grazie a tecnologie che incrementano la resa, rendono la gestione dell’azienda agricola più efficiente e riducono l’impatto ambientale. Allo stesso tempo l’azienda sta esplorando nuovi modi per incentivare l’efficientamento delle emissioni e aprire nuovi approcci per gli agricoltori. Tra i prodotti e le soluzioni che contribuiranno a raggiungere una

riduzione del 30% delle emissioni di CO2 per tonnellata di prodotto coltivato vi è la selezione di varietà di colture a resa elevata, resistenti ai mutamenti e agli stress climatici, in grado di ridurre l’impatto ecologico e incrementare la redditività di ogni azienda agricola in un ambiente che pone sempre nuove sfide. Nuove varietà di Grano ibrido, per esempio, consentiranno un significativo incremento della resa e una migliore qualità del cereale.

Soluzioni sostenibili

L’obiettivo di BASF è quello di aumentare di anno in anno il numero di soluzioni sostenibili da offrire agli agricoltori. Per questo investe costantemente nella propria pipeline di Ricerca e Sviluppo, il cui indirizzo è guidato da criteri improntati alla sostenibilità. L’R&D di BASF ha sviluppato soluzioni che promuovono l’uso efficiente delle risorse e riducono l’impronta ambientale. Per esempio, le soluzioni basate sul fungicida Revysol®, che consentono di ottenere un aumento pari al 4% delle rese

del frumento sui terreni coltivati già esistenti, permettendo agli agricoltori di proteggere l’habitat naturale. Oppure l’applicazione mirata di BioSolutions, come i feromoni RAK® che interferiscono con la riproduzione di alcune specie di tignole, proteggendo le piante per tutto il loro ciclo di vita, sotto forma di coadiuvanti naturali che vanno a integrare la difesa delle colture convenzionale.

Inoltre, il Gruppo BASF valuta il proprio portafoglio prodotti a fronte di criteri di sostenibilità chiaramente definiti e convalidati da enti indipendenti, con il metodo Sustainable Solution Steering. La divisione Agricultural Solutions contribuirà in modo significativo ai target del Gruppo, pari a 22 miliardi di euro di fatturato entro il 2025, attraverso i prodotti Accelerator, che apportano un contributo sostanziale di sostenibilità lungo tutto la value chain. La divisione Agricultural Solutions punta ad aumentare del 7% annuo la propria quota di fatturato costituita da soluzioni con un

contributo sostanziale alla sostenibilità.

Agricoltura digitale

La digitalizzazione può rendere l’agricoltura più efficiente in termini di risorse, inclusiva e sostenibile. Per questo BASF intende fornire agli agricoltori degli strumenti digitali per far crescere la loro attività in modo redditizio, riducendo allo stesso tempo il loro impatto ambientale. L’utilizzo di tecnologie digitali consente agli agricoltori di produrre di più con meno e di rendere le operazioni dell’azienda agricola più efficienti, dal monitoraggio dei terreni fino alla logistica. Le soluzioni

digitali xarvioTM permettono un’applicazione più precisa dei prodotti per la difesa delle colture, una migliore gestione dei nutrienti, delle buffer zone e il monitoraggio della biodiversità. Gli strumenti digitali offrono anche la possibilità di raggiungere un vasto numero di agricoltori, compresi quelli dei paesi meno sviluppati, aumentando così le conoscenze e promuovendo la consapevolezza per quanto riguarda la sostenibilità dell’azienda agricola. BASF intende mettere a disposizione tecnologie

digitali su oltre 400 milioni di ettari di terreni coltivati entro il 2030.

Smart Stewardship

BASF prende molto sul serio il suo impegno per la sicurezza della salute dell’uomo e dell’ambiente, fornendo una stewardship per ogni prodotto, in modo da garantirne un utilizzo sicuro, nell’ambito dell’azienda agricola e in campo. L’azienda offre l’accesso a strumenti e servizi di Stewardship che sono studiati su misura per il lavoro quotidiano di ogni agricoltore. Tra questi dispositivi di protezione, formazione personalizzata, soluzioni digitali e nuove tecnologie di applicazione. Il sistema chiuso di trasferimento in botte easyconnect, ad esempio, è frutto della collaborazione tra diversi partner e sostenuto da attori chiave dell’industria agrochimica, con il lancio sul mercato previsto per il 2021/22.