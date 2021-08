L’impegno sociale di Airone Seafood per I bambini africani

A Bonoua, ad esempio, vengono sostenuti attivamente i progetti della onlus “Una Voce Per Padre Pio”, dalla casa di accoglienza per orfani dai zero ai tredici anni alla costruzione di un asilo che diventerà il punto fondamentale di incontro, socialità e crescita per molti bambini. In questo caso, nella fase realizzativa, sono intervenuti anche in prima persona i vertici aziendali che hanno dato un contributo fattivo allo sviluppo dell'opera lasciando di fatto una "firma" morale che rimarrà nel tempo come ricordo professionale e affettivo.

