LIQUIDITA’ A IMPRESE AGRICOLE – SERPILLO, UCI: ALTRA LEVA IMPORTANTE, MA DALLE BANCHE “OGGI, NIENTE DI NUOVO”

In ogni caso – continua Serpillo – qualsiasi misura straordinaria, per essere concretizzata, ha bisogno del supporto e di segnali concreti da parte del mondo della finanza. E in questo momento epocale, dalle banche, non stiamo ricevendo alcun feedback nonostante i tempi siano maturi per avere risposte congrue ed efficaci. Soltanto attivando i flussi da parte della finanza potremmo avere a disposizione una leva efficace a salvaguardia dell'economia. Le aziende sono in una fase cruciale. L'export è bloccato, il turismo è fermo e con esso anche tutto l'indotto, che è paralizzato per effetto delle misure di contenimento. Manca l'assorbimento sia da parte del mercato interno, sia da quello esterno per il blocco delle esportazioni in atto”.

