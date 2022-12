Lollobrigida al Consorzio Parmigiano Reggiano: Europa più forte con contributo nostra Nazione

“La difesa della Sovranità alimentare è la possibilità di scegliere i nostri sistemi di produzione e dare al consumatore finale cibo di qualità. Questa è la sfida che abbiamo voluto raccogliere: preservare, difendere e valorizzare le nostre produzioni uniche”. Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo in video collegamento all’Assemblea Generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano.

Nel corso del suo intervento il Ministro ha evidenziato come sia volontà del Governo Meloni porsi in Europa come Nazione che difende e tutela il sistema produttivo italiano, le imprese e il legame tra il modello produttivo e la cultura. “Il mio impegno e la volontà del Governo – ha ribadito il ministro Lollobrigida - è quello di rimanere al fianco delle imprese sul piano del sostegno rispetto ai costi di produzione e nel contrasto ad alcuni elementi degenerativi come i prodotti sintetici e standardizzati”.

"L'elemento centrale della nostra forza - ha ribadito il ministro - è la qualità, noi siamo una superpotenza della qualità, tutto ciò che non è delocalizzabile, che è legato al territorio e al nostro modello produttivo, rende i nostri prodotti non sostituibili”.

“Per noi l'obiettivo è difendere la nostra economia - ha continuato il Ministro - il nostro modello sociale. Bisogna rendere l'Europa più forte, ma l'Europa più forte non significa indebolire la propria Nazione, significa portare il proprio contributo all'interno di quel contenitore, difendendo gli elementi di qualità che vi esistono e contribuendo alla crescita anche economica e di sviluppo della intera Unione europea”.