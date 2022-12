Lollobrigida: Consorzio Grana valorizza prodotti qualità nostra nazione

“Nel corso dell’assemblea generale dei consorziati, ho potuto confermare il mio convincimento sulla grande capacità del Consorzio Grana Padano di valorizzare i prodotti di qualità della nostra Nazione”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Gli imprenditori di questo settore, che eccelle nel mondo, dimostrano ogni giorno quanto sia necessario che lo Stato gli sia vicino per proteggere i nostri prodotti e per garantire, a livello nazionale e internazionale, normative utili alla crescita delle loro imprese e quindi dell’economia. In questo modo si crea la possibilità di generare ricchezza, che potrà essere adeguatamente redistribuita ai più deboli. Tra le altre cose importanti, ho appreso il lancio della Fondazione Grana Padano, che con iniziative filantropiche conferma come gli imprenditori italiani sanno eccellere in tanti campi, anche in quello della generosità”, aggiunge Lollobrigida.

“L’aggravio dei costi di produzione rischia di indebolire un virtuoso sistema, aggredito anche da provvedimenti come il Nutriscore o, ancor più grave, dalla diffusione di sostanza sintetiche. Prodotti che qualcuno definisce carne o latte e che, invece, potrebbero azzerare sistemi di produzione di qualità con conseguenze disastrose per l’alimentazione, l’ambiente e, ovviamente, per tutte le attività a queste connesse. Il Governo Meloni si impegnerà in maniera congiunta nel sostegno delle nostre filiere, a difesa dei nostri prodotti, e dell’economia da questa generate”, conclude il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.