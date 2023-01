Lollobrigida: farina di grilli iper processata i cui effetti ancora sconosciuti. Cibo sintetico mette a rischio nostra cultura

La farina di grilli che ha avuto l'ok da Bruxelles? "al momento è una farina iperlavorata, perché il grillo ha alti contenuti di grassi, quindi va sgrassata, iperprocessata e bisognerà capirne gli effetti" spiega il ministro Masaf Francesco Lollobrigida durante la registrazione di Porta a Porta la cui messa in onda è prevista questa sera. "Sono d'accordo che i cuochi devono sperimentare come gli artisti e sono anche d'accordo che se uno va dall'altra parte del mondo possa avere la voglia di verificare, se supera la barriera del disgusto, alcune esperienze culinarie di altre nazioni e non credo che sarà questo il grande problema che ci troveremo ad affrontare. Credo - prosegue Lollobrigida - che sia un'apertura rispetto a un altro tipo di livello che è quello delle carni sintetiche e dei prodotti realizzati in laboratorio, che sono il vero rischio per la nostra cultura, alimentazione, e per il nostro sistema produttivo e per la nostra civiltà perché la cucina è alla base del nostro modo di vivere e di essere".