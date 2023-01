Lollobrigida: investire in ricerca, tecnologia e lavoro per combattere caro-prezzi. Redistribuire, con aiuto Gdo, i ricavi lungo la filiera

Il ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida parla chiaro nel corso della registrazione di Porta a Porta, la cui messa in onda è prevista questa sera: per affrontare il problema dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari bisogna investire sulla tecnologia e sulla ricerca. "Sulla vicenda delle accise abbiamo salvaguardato il mondo dell'agricoltura e della pesca e del trasporto perché incidono sui costi di produzione", ha spiegato in studio. "Insieme alla Gdo occorre trovare il modo di creare una filiera nella quale vengano distribuiti in maniera equilibrata i ricavi, in modo tale che tutti ne abbiamo un beneficio". Ma non solo. Per il ministro è necessario anche ragionare sulla questione del lavoro. "Il governo, ha spiegato il ministro, ha inserito un provvedimento per renderlo più flessibile perché ci sono alcuni comparti, come quello dell'agricoltura per il quale è difficile fare previsioni sulle necessità di forza-lavoro. Si deve intervenire con elasticità combattendo in maniera rigida il caporalato", ma anche attraverso "un modello di voucher molto controllato, che consente di dare la possibilità di abbattere costi legati al sistema del lavoro".