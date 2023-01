Lollobrigida: promuovere e difendere Made in Italy da aggressioni a nostri prodotti, export ha ancora grande potenziale

Promuovere e difendere il Made in Italy: il ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida non ha dubbi in merito, parlando nello studio di Porta a Porta la cui registrazione andrà in onda questa sera. "Che la cucina italiana sia la migliore al mondo lo dicono i dati, sia dal punto di vista sanitario, sia del benessere collettivo di cui godiamo in Italia", spiega. "Ma possiamo fare ancora molto per esportare i nostri prodotti all'estero garantendo, da una parte, una promozione della qualità e dall'altro la difesa dalle aggressioni che subisce il Made in Italy, come l'Italian sounding.