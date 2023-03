Lombardia, Beduschi: 3,5 milioni per aziende sentinelle dell’ambiente

Regione Lombardia finanzia, con circa 3,5 milioni di euro, 173 progetti per le aziende agricole nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale, destinati a interventi per migliorare la gestione delle acque e alla conservazione della biodiversità.

Lo comunica l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, annunciando i finanziamenti previsti dal PSR con i bandi 2022, rispettivamente 564.000 euro per 63 domande nell'ambito dell'operazione 4.4.01 'Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità' e 2,8 milioni di euro per 110 domande sull'operazione 4.4.02 'Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche'.

"Con questi fondi - prosegue l'assessore Beduschi - le aziende potranno finanziare diversi progetti, come la piantumazione di siepi e filari, la realizzazione di protezioni e recinzioni per salvaguardare la presenza di specie selvatiche, ma anche per costituire ‘fasce tampone' boscate, recuperare fontanili per poter disporre di acqua sorgiva di ottima qualità o realizzare zone umide e pozze che consentano il mantenimento della flora e della fauna o installare il cosiddetto biobed, che impedisce la dispersione nel terreno e nelle falde di prodotti fitosanitari".

"Con le due misure finanziate - conclude Beduschi - Regione Lombardia conferma la sua attenzione alle imprese agricole che presidiano il territorio, il paesaggio e l'habitat naturale e che con i loro progetti ci confermano di voler essere protagoniste per preservare e recuperare ambienti ad alto valore naturalistico, oltre che a considerare l'acqua come un bene sempre più prezioso e da tutelare".

RIPARTO PER PROVINCE

Provincia totale domande e importo:

- Bergamo (14 domande) 324.900 euro;

- Sondrio (29 domande) 106.495 euro;

- Milano (14 domande) 283.920 euro;

- Pavia (66 domande) 1.813.415 euro;

- Lecco (5 domande) 100.100 euro;

- Como (3 domande) 32.400 euro;

- Mantova (13 domande) 106.000 euro;

- Brescia (18 domande) 389.000 euro;

- Lodi (8 domande) 193.000 euro;

- Cremona (3 domande) 80.670 euro.

TOTALE 3.430.000 euro.