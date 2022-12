Lombardia, Fontana: settore cooperativo fondamentale per la nostra società, Regione lo sostiene concretamente

"Il settore cooperativo nella nostra Regione è fatto di esempi virtuosi nell'assistenza sociale, nei servizi alla persona, nell'inclusione sociale ma anche in attività come la gestione di strutture ricettive, alimentari e di servizi alle imprese, sempre in un'ottica sociale verso gli utenti e di partecipazione dei lavoratori nel processo produttivo. Regione Lombardia si è impegnata a sostenere il comparto delle cooperative con due principali misure: il bando 'Capitalizzazione imprese cooperative lombarde e il 'Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative'. Naturalmente non ci fermeremo qui, il nostro impegno prosegue".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento alla 'Conferenza Regionale della Cooperazione' che si è svolta oggi a Palazzo Pirelli.

Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori regionali Guido Guidesi (Sviluppo economico), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi), Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità) e il presidente dell'Alleanza Cooperative Lombardia, Massimo Minelli.

GUIDESI: SETTORE IMPORTANTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI - "La Cooperazione - ha evidenziato l'assessore Guidesi - riveste un'importanza fondamentale per l'economia e la società lombarda. Parliamo di cooperative sociali e di cooperative di comunità, ma è molto rilevante anche una cooperazione economica, cito quella mutualistica e del credito che è essenziale per lo sviluppo dei nostri territori. Abbiamo sostenuto la cooperazione in Lombardia con diversi strumenti e continueremo a farlo. La Regione ritiene le imprese cooperative parte integrante del sistema economico e della filiera produttiva, ed è importante il loro contributo anche a livello di idee e proposte".

ROLFI: IL RUOLO CRUCIALE NELL'AGRICOLTURA LOMBARDA - "La Cooperazione è protagonista - ha sottolineato l'assessore Rolfi - per esempio nel Grana Padano o nel Parmigiano Reggiano che si produce anche in Lombardia. E in particolare è protagonista esclusiva in montagna in campo zootecnico contribuendo a mantenere la ricchezza sui territori, a valorizzare il lavoro degli agricoltori e a dare sostegno alle aziende agricole che operano in condizioni di svantaggio. In questo modo si garantisce la permanenza sul territorio di attività cruciali anche per la conservazione paesaggistica, ambientale e idrogeologica".

LUCCHINI: PRONTI NUOVI INVESTIMENTI PER IL TERZO SETTORE - "La Lombardia - ha detto l'assessore Lucchini - è stata la prima Regione ad approvare il testo unico del Terzo settore e del volontariato, facendo da apripista alla riforma nazionale. Regione sostiene attivamente il mondo del Terzo settore, lo ha fatto negli anni passati e lo farà anche il prossimo anno: sono pronti investimenti importanti, anche con risorse ministeriali, pari a circa 9,6 milioni di euro per supportare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore".

PRESIDENTE ALLEANZA COOPERATIVE: POSITIVE LE MISURE DI REGIONE - "Il rapporto con Regione Lombardia - ha spiegato il presidente dell'Alleanza Cooperative Lombardia, Massimo Minelli - in questi 5 anni è stato positivo. Sono state messe in campo misure a favore della cooperazione che si sono rivelate molto utili, in particolare le misure per la capitalizzazione delle imprese cooperative per un totale di 17 milioni di euro. Risorse che hanno dato linfa al settore rendendo possibili investimenti che altrimenti sarebbero stati molto difficili. Ci sono stati benefici per esempio per le cooperative agricole, penso al tema del latte di montagna, e provvedimenti apprezzati per quanto riguarda la sostenibilità, a partire dal tema delle comunità energetiche".