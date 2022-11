Lombardia, istituti professionali e agrari. Bando regionale da 5,5 milioni di euro, firmato il protocollo con fondazione Cariplo

Un bando regionale con risorse pari a 5.5 milioni di euro a cui a Fondazione Cariplo si affiancherà con un intervento formativo pari a 100.000 euro. È quanto prevede il protocollo firmato da Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e da Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo. Con le risorse aggiuntive, la Fondazione provvederà alle attività di formazione degli insegnanti degli istituti coinvolti. Regione Lombardia e Fondazione Cariplo insieme, dunque, per sostenere gli Istituti Tecnici Agrari e gli Istituti professionali della Lombardia.

"Ringrazio la Fondazione Cariplo per questa adesione - ha detto l'assessore Rolfi -. Regione mette a disposizione, grazie al piano Lombardia, 5.5 milioni per la dotazione tecnica innovativa degli istituti agrari. Mancava, però, il passaggio formativo per supportare i docenti nel percorso di aggiornamento continuo delle competenze, sia per l'utilizzo corretto delle strumentazioni sia rispetto ai temi dell'agricoltura 4.0. Ora colmiamo questa ultima lacuna. Robotica, digitale, 'precision farming'.

"L'agroalimentare è uno dei settori più innovativi del panorama economico italiano. Anche gli istituti agrari devono essere al passo coi tempi per formare giovani agricoltori che al termine del percorso di studi siano già pronti per entrare nel mondo del lavoro".

Lo scorso anno grazie al bando regionale sono stati assegnati 4,2 milioni di euro a 18 istituti agrari della Lombardia e con questo ulteriore bando saranno raggiunti anche gli istituti professionali. "Si tratta di scuole statali, - ha osservato Rolfi - ma abbiamo deciso di andare oltre le nostre competenze. Siamo la prima regione agricola d'Italia e abbiamo il dovere di tracciare la strada anche in ambito formativo".

"Investire sulle competenze dei ragazzi è cruciale per il loro futuro e per quello di tutta la comunità" - ha dichiarato Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo -. "Lo è ancora di più in un settore come quello agroalimentare che ha grande impatto sulla vita delle persone e sull'economia del nostro territorio. Grazie all'accordo siglato tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo prosegue un'azione di sistema, iniziata con Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, che ha permesso di valutare puntualmente le dotazioni strumentali di cui le scuole hanno bisogno. Fondazione Cariplo, inoltre, continuerà il suo intervento di aggiornamento delle competenze dei docenti con percorsi di formazione innovativa in ottica agricoltura 4.0".