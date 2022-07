Lombardia, Rolfi: 3 mln euro a comuni per forestazione urbana, contrastare cambiamenti climatici

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha approvato uno stanziamento da 3 milioni di euro destinato agli enti locali per interventi di forestazione urbana. Il bando, che aprirà al termine dell'estate, sarà rivolto a comuni e unioni di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Il contributo sarà pari al 100% delle spese ammissibili e consentirà di finanziare progetti per la creazione di nuovi boschi nelle aree urbane e periurbane e di sistemi verdi lungo le reti ciclabili, di interesse regionale o sovracomunale, comprensivi dell'acquisto dei terreni (superfici da 1 a 10 ettari in proprietà o da acquisire).

RIEQUILIBRARE VERDE E URBANIZZAZIONE - "Vogliamo un riequilibrio verde in territori a forte urbanizzazione - ha detto Rolfi -, creando boschi urbani che abbiano funzioni ricreative, paesaggistiche e di mitigazione delle alterazioni dell'ecosistema. Le città più belle sono quelle più verdi, più ricche di boschi tenuti bene e valorizzati". "È la prosecuzione naturale - ha aggiunto l'assessore - di un progetto complessivo che ha visto nel biennio 2020/2021 un investimento da 9 milioni di euro per 95 boschi urbani in tutta la Lombardia e da 10 milioni di euro per le infrastrutture verdi".

PRIORITA' A PROGETTI CON VIVAI - "Nell'assegnazione dei fondi sarà data priorità ai progetti che prevedono la collaborazione con vivai lombardi - ha spiegato Rolfi -, attraverso veri e propri contratti di coltivazione, e il recupero di ex aree produttive, discariche o superfici precedentemente asfaltate, cementificate o impermeabilizzate, specialmente nei capoluoghi di provincia".

PROGRAMMAZIONE COERENTE SUL TERRITORIO - "Aumentare la superficie boschiva nelle città, con progetti di qualità, significa migliorare la vita dei cittadini" ha voluto precisare l'assessore. "C'è una crescente sensibilità su questo tema - ha aggiunto - sia da parte degli enti pubblici che della popolazione. Per questo vogliamo che si crei una rete territoriale a tutti i livelli istituzionali per fare in modo che gli interventi non siano solo singoli, ma rientrino in una programmazione ampia e capillare in tutta la regione".

ROLFI: CONCENTRIAMOCI NEI CENTRI URBANI - "Concentriamo gli investimenti nei grandi centri urbani laddove gli effetti del surriscaldamento si sentono di più, - ha concluso Rolfi - per favorire i benefici evidenti della presenza del verde in termini di mitigazione climatica".