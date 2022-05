Lombardia, Rolfi: Al via piano di controllo della Popillia japonica

Da qualche giorno i coleotteri della specie 'Popillia japonica', conosciuta come 'Popillia' o 'scarabeo giapponese', hanno iniziato ad emergere dai prati dove hanno passato l'inverno allo stadio di larva. Come negli anni precedenti, da quando, nel 2014, questo nuovo parassita delle piante è stato ritrovato per la prima volta in Europa, in un'area del parco del Ticino al confine tra Lombardia e Piemonte, il Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia è impegnato nell'attuazione del piano di controllo.

"Le attività di lotta, concordate a livello nazionale, - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - hanno lo scopo di contenere la popolazione del coleottero e interessano l'area in cui l'insetto è attualmente presente nelle province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Lodi, Pavia, Bergamo, Cremona. La Popillia può creare seri danni all'agricoltura oltre a deturpare piante ornamentali e rendere impraticabili campi sportivi. Per questo sui social di Regione Lombardia diffonderemo video di sensibilizzazione con protagonista d'eccezione Giovanni Storti".

LE TRAPPOLE - Il piano di controllo prevede l'utilizzo di due tipologie di trappole, una con funzione "attract and kill" e l'altra per la cattura massale (tecnica di difesa delle piante basata sulla cattura del maggior numero possibile di maschi allo scopo di ostacolare gli accoppiamenti). Le trappole del primo tipo sono quasi 3000 e sono formate da un treppiede ricoperto da una rete impregnata di insetticida, attirano il coleottero tramite esche specifiche e lo portano a morte. I tecnici del Servizio Fitosanitario le stanno posizionando sul territorio delle aree di più recente infestazione proprio in questi giorni. Le trappole del secondo tipo sono formate da contenitori di plastica sagomati per attirare e catturare i coleotteri con l'aiuto di specifici attrattivi. Queste ultime sono già state tutte posizionate, vengono controllate settimanalmente e forniscono i dati sull'andamento dell'infestazione.

Ogni trappola è abbinata ad un cartello informativo e contrassegnata da un codice. Il Servizio Fitosanitario chiede la collaborazione di tutti i cittadini perché le trappole non vengano spostate, sottratte o manomesse.

ATTENZIONE IN ORTI E GIARDINI PRIVATI - L'utilizzo di trappole è fortemente sconsigliato in orti o giardini privati in quanto il loro potere attrattivo è di molto superiore alla capacità di cattura e di conseguenza la vegetazione che si vuole proteggere, foglie, fiori e frutti, subisce invece danni ancora più rilevanti.

ISTRUZIONI PER L'USO - Per controllare Popillia japonica nei giardini, negli orti o sui terrazzi, il Servizio Fitosanitario consiglia di raccogliere manualmente i coleotteri e di farli cadere in un secchiello con una soluzione di acqua e sapone. Per proteggere i frutti è possibile invece coprire la chioma degli alberi con una rete antinsetto che deve essere scossa al mattino presto quando i coleotteri sono pressoché immobili.

TRATTAMENTI SOLO CON INFESTAZIONI IMPORTANTI - Il ricorso a trattamenti insetticidi è giustificato esclusivamente in presenza di infestazioni importanti. In questo caso è necessario seguire attentamente le indicazioni del Servizio Fitosanitario. Si ricorda che l'effetto del trattamento è di breve durata perché l'insetto è molto mobile e sono possibili nuove infestazioni dalle aree verdi limitrofe. Tutte le informazioni e le indicazioni per il controllo di Popillia japonica sono disponibili su fitosanitario.regione.lombardia.it.