L’Opa dell’Olanda e dei Paesi del Nord su Italia facendo leva su energia, cibo sintetico e proibizionismo. Dal food, al vino, al turismo: Pmi Made in Italy a rischio colonizzazione

Le imprese italiane soffrono. Alcune resistono, altre chiudono. I debiti salgono e le difficoltà aumentano. Nel frattempo vengono imitate, e 'scippate' del loro Know how. A volte comprate.

E se l'Italia chiede un'etichetta di origine, l'Unione europea storce il naso. Ma quando si tratta di un etichetta a colori basata su parametri discutibili che di fatto danneggerebbe i grandi must del Made in Italy agroalimentare, a Bruxelles si corre in fretta e furia, fino a cercare di chiudere la partita entro il 20 novembre. Operazione poi non riuscita.

In questo contesto i piccoli imprenditori italiani si trovano strangolati dalle bollette a causa di un prezzo del gas che sembra impazzito in preda a speculazioni finanziarie. Tanto che a molti conviene chiudere: con il loro lavoro non coprirebbero la spesa energetica necessaria per il proseguimento dell'attività.

Molti gli elementi contingenti che pesano sulle imprese:

l'Olanda, uno dei paesi con il maggior numero di multinazionali, dice no - assieme alla Germania - al price cap chiesto da 15 paesi a Bruxelles L'Olanda, che usa il suo indice Ttf che in realtà riguarda una minima parte degli scambi, il 15% circa, per speculare sul prezzo del gas sulle spalle degli altri paesi europei e sulle loro imprese più fragili: le Pmi.

entra in gioco la Direttiva Bolkestein che vanifica cento anni di investimenti, di storia e di tradizione degli imprenditori italiani della balneazione nel nome di una concorrenza leale e giusta che in Ue in realtà non c'è. (Basti pensare che per lo stesso principio l'Italia ha aperto le gare a tutti gli altri paesi Ue per la gestione dei suoi impianti idroelettrici mentre la Francia ha rinnovato di de plano le concessioni al suo CNR fino al 2041). Il turismo e il Made in Italy agroalimentare contano 1/3 del Pil nazionale e chi promuove Dieta Unica è lo stesso che ha in mano Turismo Ue

il vicepresidente della commissione Ue Frans Timmermans lavora a un documento per escludere dalla promozione il vino di cui l'Italia è uno dei massimi rappresentati a livello globale. Che vale nel 2021 circa 14,2 miliardi di euro con un tasso di crescita annuo stimato del 7,9% tra 2020 e 2025, il più alto del continente.

l' Olanda straccia l'Italia per quanto riguarda l'export di prodotti alimentari, agricoli e della pesca. Hanno multinazionali che comprano a poco e rivendono a tanto. E i produttori italiani non riescono neppure a coprire le spese.

in Ue c'è chi spinge per l'adozione dell'etichetta a colori, il Nutriscore, che premia il colore più dei nutrienti degli alimenti. Tra questi i Paesi dalla vocazione multinazionale.

c'è chi promuove una Dieta Unica universale attraverso una sorta di dittatura alimentare che fa gioco alle multinazionali e ai grandi gruppi di potere che investono sempre di più in cibo sintetico all'insegna di una battaglia etica e morale per salvare il Pianeta e gli animali. E lo fa attraverso una piattaforma di interessi - la World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) - che rappresenta i big del mondo il cui intento è quello di 'guidare' i consumi mondiali all'insegna del 'bene' del pianeta e dei consumatori e "trasformare il sistema alimentare" sulla base degli studi Eat. E tra questi fa parte anche l'italiana Eni, che sta facendo guadagni enormi sulle bollette delle imprese italiane.

infine il paese di Timmermans e di Bolkestein è uno di questi paesi che applica pesantemente il concetto di Dumping Fiscale, effettuando "concorrenza sleale" verso gli altri membri europei c on una politica sulle tasse molto aggressiva.

Insomma, sembra proprio che non solo il Made in Italy agroalimentare faccia gola ai paesi del Nord, Olanda in primis. Ma tutto il sistema italiano. Una rete di piccole e medie imprese che a differenza di altri paesi europei costituisce una struttura portante e capillare dell'economia reale di un Paese lontana dalle speculazioni volubili e volatili.

Una speculazione finanziaria che sembra nutrirsi dell'economia reale dei piccoli e medi imprenditori, che o vendono o chiudono. E se resistono falliscono e finiscono spesso comunque in mani straniere.

Nel 1974 la Unilever, multinazionale anglo-olandese attualmente quarta azienda del largo consumo in Italia, con un giro d’affari di 1,4 miliardi – costituito dal 40% dalla vendita di gelati, dal 40% da prodotti per la cura della persona e dal 20% da altri alimentari – acquisisce la Algida, fondata a Roma nel 1945 da Italo Barbiani,

La multinazionale anglo-olandese acquista nel corso degli anni altri marchi storici italiani anche in altri settori del mercato alimentare: nel settore del riso acquisisce la Riso Flora, azienda specialista del Riso Parboiled nata sul finire degli anni Sessanta;

nel 1993 la Bertolli, azienda alimentare fondata nel 1865 a Lucca specializzata nel settore dell’olio d’oliva, in seguito ceduta al gruppo spagnolo Deoleo Sos;

nel settore confetture e conserve acquisisce la Santa Rosa, azienda nata a Bologna nel 1968 produttrice di confetture e conserve di pomodoro. Che torna però ad essere italiana insieme a Pomodorissimo nel 2011, grazie alla loro acquisizione da parte di Valsoia, società bolognese fondata nel 1990

Nel 1999 la Sperlari passa all’olandese CSM NV. Attualmente, insieme alle italiane Saila, Dietorelle, Dietor e Galatine, fa parte della Leaf Italia Srl, società controllata interamente dall’olandese Leaf International BV, azienda leader del mercato delle caramelle.

Nel 2005 la Mellin, specializzata in prodotti alimentari per l’infanzia del gruppo Star, viene acquistata dall’olandese Royal Numico, il quale a sua volta viene acquisito nel 2008 dal Gruppo Danone.

Sono questi solo alcuni esempi di aziende nate da famiglie italiane e acquistate dalle multinazionali straniere.