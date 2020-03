LOTTA ALLA FAME, DELEGAZIONE PARLAMENTARI ITALIANI HA INCONTRATO WFP, IFAD E FAO

Oggi, per la prima volta nella storia, una delegazione di parlamentari italiani, componenti dell'intergruppo Alleanza per la lotta alla fame e alla malnutrizione, ha ufficialmente incontrato le tre agenzie ONU del polo agricoltura, un organismo fondamentale che ha la sua massima espressione nelle tre sedi di WFP, IFAD e FAO. La prima è un'agenzia che si occupa di fare fronte alle emergenze di fame e malnutrizione scaturite da conflitti o situazioni al limite, in cui è necessario dare una risposta elle popolazioni più povere ed in difficoltà, attraverso distribuzione diretta di cibo e, qualora possibile, di denaro. L'IFAD è invece l'istituto che a sostiene i paesi in cui è presente la povertà, non solo quelli del terzo mondo, al fine di sconfiggerla attraverso finanziamenti diretti per progetti di agricoltura. La FAO è tra i tre l'organo più ‘politico’ in cui i vari paesi del mondo mettono in campo strategie e sinergie anche con i governi nazionali per la lotta alla fame, la tutela dell'agricoltura e delle tradizioni dei popoli. “L'Italia sta giocando, e dovrà farlo anche nel futuro, un ruolo fondamentale nella cooperazione internazionale perché potrà mettere a disposizione dei popoli il proprio known how in materia di tracciabilità, sicurezza alimentare, metodi di allevamento, di gestione delle risorse idriche e di sostenibilità in generale” – afferma il presidente Comagri, Filippo Gallinella. “Nel 2030 dovremmo sfamare un miliardo di persone in più, e non impegnarci a trovare una soluzione ci porterà a migrazioni non più gestibili, perché là dove c'è povertà e fame le persone fuggono. Impegnarsi per diminuire i conflitti, agire contro cambiamenti climatici e rendere i Paesi poveri resilienti è un obiettivo politico che dobbiamo spostare tutti. Il 2021 sarà l’anno dell'alimentazione e dell'agricoltura, e dovrà essere l’occasione per fare il punto sull’andamento dell’Agenda 2030 e porsi obiettivi concreti, non solo sulla carta. Ringrazio la Rappresentanza Onu a Roma, nella persona della ambasciatore Vincenza Lomonaco, per averci accompagnato in questo tour, i vertici delle Agenzie che ci hanno accolto e i miei colleghi che hanno partecipato con entusiasmo. E buon lavoro a tutti noi” – conclude Gallinella.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-