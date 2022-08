UE riprende contatto con il Brasile per i colloqui sul patto commerciale con il Mercosur

Secondo fonti internazionali, come Reuters e il sito brasiliano “UOL”, rappresentanti dell'Unione europea si sseebbero rivolti recentemente al governo brasiliano per riprendere le conversazioni sull’accordo commerciale con il Mercosur.

Il contatto fatto dall’UE arriva nel contesto deirapidi cambiamenti nelle catene di approvvigionamento globali sulla scia della pandemia e della guerra in Ucraina, che hanno aumentato l'influenza del Brasile come potenza agricola.

Dal 2021 l'UE afferma che intende proporre al MERCOSUR una lettera a margine dell'accordocommerciale, concluso nel 2019, per includere le cosiddette ‘garanzie addizionali sull'ambiente’. Questo addendum, tuttavia, non è mai stato presentato dall’UE, accusata in Sudamerica di strumentalizzare la questione ambientale per promuovere il suo vecchio protezionismo agricoloeuropeo.

Due settimane fa, funzionari dei ministeri brasiliani dell'Economia e degli Affari Esteri hanno tenuto una conversazione preliminare con gli emissari dell'UE e un nuovo incontro è previsto per la fine di settembre per delineare ulteriori colloqui, ha affermato a Reuters una fonte diplomatica brasiliana.

Secondo questa fonte, gli europei sarebbero tornati a parlare dell'accordo tra il Mercosur e l’Unione Europea a causa del bisogno di materie prime agricole, minerarie ed energetiche. Non possono più contare sulla Russia, c'è il problema della rottura della catena di approvvigionamento el'eccessiva dipendenza dall'Asia ”.

Un diplomatico europeo avrebbe confermato a Reuters la ripresa dei contatti per avviare un nuovo ciclo di colloqui sull'accordo Mercosur, il quale, anche grazie al protezionismo europeo, ha impiegato due decenni per essere concluso. Il trattato creerebbe la più grande area de libero scambio del mondo in termini di popolazione e rappresenterebbe anche un importante “asset”geopolitico. Secondo una fonte brasiliana, citata da Reuters, gli europei si sono adesso subitamenteinteressati a interiorizzare l'accordo e le due parti del tavolo discuteranno ora i termini, con la lettera a margine sulla salvaguardia dell'ambiente in entrambi blocchi (che non è stata mais rifiutata dal MERCOSUR) entro la fine di quest'anno.

I negoziati del patto commerciale tra il blocco Mercosur e l’UE si sono conclusi nel 2019, ma il protezionismo europeo (nelle sue forme dichiarate e nascoste) ha generato disinformazione riguardoall'accordo e all’agricoltura brasiliana, vista come “minaccia” grazie alla sua forte efficienza e competitività.

Il tentativo europeo di riprendere i colloqui arrivacuriosamente a due mesi dalle elezioni in cui emerge l'ex presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, favorevole alla riapertura dei negoziati per aggiungere disposizioni sull'ambiente ma anche sui diritti umani, sul trasferimento tecnologico, oltre che rivedere capitoli del trattatocome appalti pubblici e investimenti. Gli assistenti di Bolsonaro affermano, però, che l'accordo non dovrebbe essere riaperto.

Fonti diplomatiche sudamericane affermano che l’UE, di fronte a un cambiamento radicale nello scenario internazionale, starebbe adesso disposta a rivedere il suo “assai conosciuto” protezionismo agricolo, non di rado presentato sotto le vesti di “preoccupazioni ambientali”. “Il risultato di questo atteggiamento, però, dopo anni di strumentalizzazione della questione ambientale da parte dell’Europa, non sarebbe scontato”.