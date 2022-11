L’unione fa la forza – alla scoperta del “Marrone del Mugello” IGP

“Nel mio castagneto ci sono delle piante di 650 anni. Di fronte a loro, mi sento abbastanza emozionato”. Queste parole di Fosco Ferri - castanicoltore e presidente della Società Cooperativa agricola Castanea - ci introducono in un viaggio storico, geografico e gastronomico alla scoperta dei segreti del “Marrone del Mugello”, prodotto tipico toscano che vanta il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) dal lontano primo luglio del 1996 ed è protetto dal Consorzio di tutela, depositario del Disciplinare.

In occasione dell’edizione 2022 del BuyFood Toscana - l’evento dedicato ai prodotti agroalimentari di eccellenza della Toscana (DOP, IGP, Biologici, Prodotto di Montagna, AgriQualità e Prodotti Agroalimentari Tradizionali – PAT) organizzato da Promo Firenze e Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica nell’ambito del progetto Vetrina Toscana -, abbiamo potuto fare visita al Comune di Firenzuola, che si trova nel versante adriatico dell'Appennino tosco-romagnolo e fa parte dell’area di 87.00 ettari della Provincia di Firenze in cui vengono prodotti i Marroni del Mugello.

I castagni idonei alla raccolta devono essere appartenenti a una serie di ecotipi locali, tutti riconducibili alla varietà Marrone Fiorentino, propagata per via agamica da molti secoli. Si trovano in una fascia altimetrica che va dai 300 ai 900 metri sul livello del mare, con densità massime di 120-160 piante a ettaro. Durante la fase produttiva non si utilizzano fitofarmaci e fertilizzanti, così come per la conservazione del prodotto non si applicano trattamenti chimici e additivi ma, al fine di migliorare la conservabilità, si possono curare i frutti con un bagno in acqua fredda che può essere preceduto da uno in acqua calda.

La coltivazione dei castagneti da frutto nella zona del Mugello risale all’epoca romana, ma è dal Medioevo in poi che si hanno numerosi documenti e notizie certe sulla diffusione e importanza della coltura. Principale artefice della nascita della pregiata varietà Marrone del Mugello può essere considerata la Contessa Matilde di Canossa (1046-1115), che indicò nel “sesto matildico” la corretta distanza di impianto tra un castagno e l'altro, comprendendo l’importanza della produzione per la popolazione locale.

A lei si deve il primo disciplinare in cui - oltre ad essere disegnate le piantagioni in triangoli equilateri di circa otto metri di distanza - viene regolamentato l’innesto: dai castagni che offrivano il prodotto migliore venivano scelte le ‘marze’ (porzioni di pianta con almeno una gemma vitale) da impiantare sugli altri alberi. Un procedimento che, portato avanti da ormai mille anni, ha permesso di ottenere una selezione genetica naturale.

Il marrone del Mugello IGP ha una pezzatura medio-grossa, una forma ellissoidale, una faccia laterale piatta e l'altra convessa. La base è in genere piatta e di colore più chiaro rispetto al resto del frutto. La polpa è bianca, croccante e di gradevole sapore dolce. Può essere commercializzato fresco, essiccato in guscio o sgusciato o come farina ottenuta con la tecnica acquisita dalla tradizione locale mediante essiccazione in “metati” su graticci e a fuoco lento e continuo alimentato esclusivamente da legna di castagno.

Un’eccellenza tutta Toscana, apprezzata in Italia e in Europa e protetta con cura e attenzione del Consorzio di tutela.