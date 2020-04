LUPI ASSESSORE PAN, REGIONE GARANTISCE ASSISTENZA IN LOCO AGLI ALLEVATORI DI MONTAGNA

“La Regione Veneto ha investito oltre un milione di euro per la fornitura di recinti elettrificati, dissuasori acustici e luminosi - spiega Pan - Gli strumenti di prevenzione acquistati per essere efficaci nella loro funzione di prevenire gli attacchi dei grandi predatori al bestiame domestico, devono essere installati correttamente da parte degli allevatori beneficiari, nonché essere gestiti durante l’intera stagione d’alpeggio con una corretta e costante manutenzione. I tecnici incaricati dalla Regione provvederanno a fornire supporto tecnico agli allevatori, a verificare e controllare il corretto montaggio e manutenzione delle recinzioni elettrificate e di altri strumenti di prevenzione installati per tutta la stagione di alpeggio. I dati scientifici sui danni subiti dagli allevamenti in quota in Veneto ci dicono che in 8 casi su 10 le predazioni sono avvenute a scapito di capi non adeguatamente protetti o dove gli strumenti di prevenzione non hanno funzionato a dovere a causa di inconvenienti tecnici o difficoltà di installazione”.

