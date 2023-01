Lupo, Fini (Cia): Bene Odg Carloni nella direzione giusta. Ora trovare equilibrio tra uomo e natura

Bene l’ordine del giorno proposto da Mirco Carloni perché va nella direzione giusta, su quanto Cia - agricoltori italiani va chiedendo da tempo. Questo il primo commento di Cristiano Fini, presidente di Cia il quale sottolinea come vada attuato in tempi brevissimi un Piano nazionale per le specie selvatiche.

''In quanto specie protetta, infatti, - afferma Fini- negli ultimi anni ha però riscontrato una crescita esponenziale dei capi e con esplosioni della sua presenza in aree che prima non ne registravano passaggi. La protezione di una specie animale deve tenere conto che occorre però garantire allo stesso tempo gli allevatori, soprattutto ovicaprini, che vedono sottoposti i loro greggi a continui attacchi di lupi, senza peraltro avere riconosciuti adeguati indennizzi. Gli allevatori - conclude Fini - con la loro attività difendono il territorio, e creano posti di lavoro e non possono essere sottoposti a questi attacchi della fauna selvatica’’.

La natura, ricorda Cia, è fatta di equilibri e tutte le volte che l’uomo interviene per distruggere troppo, ma anche per proteggere troppo, crea disequilibri e guai. La questione dei danni da fauna selvatica è una delle tante che attanagliano l’agricoltura. Dal 2018 Cia chiede la riforma della Legge 157/1992