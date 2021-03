Maccanti e Bergesio (Lega) a Torino con i lavoratori dello spettacolo viaggiante: Bene primi stanziamenti, ma ora date certe per riapertura e sostegno economico

“La Lega – spiegano Maccanti e Bergesio – è dall’inizio della loro battaglia al fianco di migliaia di lavoratori, molto spesso interi nuclei famigliari, che chiedono a gran voce solo il diritto di lavorare, ovviamente in condizioni di assoluta sicurezza, sia per sé che per il pubblico. Il comparto del luna park e del circo è lavoro, economia, ma anche divertimento e cultura popolare. Un plauso all’assessore regionale della Lega Vittoria Poggio, con deleghe a Commercio, Cultura e Turismo, che stamattina in piazza a Torino ha ribadito il suo impegno diretto, e quello del Presidente Ciro e della Regione Piemonte. Le oltre cinquemila famiglie dello spettacolo viaggiante in Italia non sono sole: la Lega è al loro fianco, e ha deciso di sostenere il Governo Draghi proprio per poter incidere, in maniera forte e diretta, su un piano di riaperture vere, e di adeguato supporto economico per tutte le categorie del mondo produttivo, e del lavoro autonomo”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK