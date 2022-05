Macfrut 2022 a Rimini. Le iniziative Anbi

E’ un articolato programma quello, che anche quest’anno caratterizza la presenza dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) al Macfrut, importante salone espositivo in calendario nei padiglioni della Fiera di Rimini: dagli appuntamenti istituzionali ai convegni tecnici, dalle dimostrazioni in campo alle iniziative rivolte alle scuole.

Si inizierà mercoledì 4 Maggio prossimo quando, subito dopo l’inaugurazione, il Presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, accoglierà (ore 12.30 ca.), i rappresentanti delle Istituzioni nel “Salotto Blu” (padiglione B5 - 37) per il “world coffee”, in cui saranno illustrate le iniziative dei Consorzi di bonifica ed irrigazione in contrasto ai cambiamenti climatici e per l’utilizzo sostenibile dell’acqua; a seguire sarà firmata la convenzione tra l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, il Consorzio C.E.R. – Canale Emiliano Romagnolo ed ANBI per il progetto “Cognitive Manager per la gestione e pianificazione delle acque irrigue.”

Giovedì 5 Maggio alle ore 10.00, si terrà un workshop di presentazione del progetto di sostenibilità idrica “Goccia Verde”, di cui sarà illustrato, in particolare, il manuale di certificazione; alle ore 11.00 saranno, invece, presentate esperienze e progetti innovativi dei Consorzi di bonifica nella prospettiva della transizione ecologica. Nel pomeriggio, specifici workshop saranno dedicati a “Gestione e pianificazione territoriale delle acque irrigue” e “ I cambiamenti climatici e le strategie per la mitigazione degli effetti sui diversi territori”.

Come consuetudine, la giornata finale di venerdì 6 Maggio, sarà dedicata a focus su iniziative interessanti l’Emilia Romagna.

Tutti gli eventi ANBI saranno fruibili anche on-line sulle pagine Facebook e Youtube di ANBI. I programmi completi sono consultabili al seguente link https://www.anbi.it/evn/eventi/2459-programma-e-link-diretta-streaming .

Contestualmente agli appuntamenti previsti negli spazi dello stand ANBI, si svolgeranno “dimostrazioni dinamiche” nell’area “Acqua Campus” (padiglione B5) appositamente allestita.