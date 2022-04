Macfrut 2022: Il Simposio internazionale del ciliegio anche in diretta streaming

Grande successo di International Cherry Symposium che sta raccogliendo adesioni da tutto il mondo. E proprio per favorire la partecipazione anche a coloro che saranno impossibilitati a raggiungere la sede del Simposio – in programma in presenza nella prima giornata di Macfrut il 4 maggio al Rimini Expo Center - ci sarà la possibilità di seguire i lavori in diretta streaming in modalità bilingue (inglese e italiano).

Dagli Appennini alle Ande, dalla Norvegia all’Australia, dal Giappone al Canada, chiunque potrà seguire l'evento semplicemente registrandosi al sito www.cherrysymposium.com a partire dal 20 aprile 2022.

Con una quota di appena 60 euro gli iscritti, oltre alla diretta streaming, avranno la possibilità di accedere agli Atti del simposio, in inglese e in italiano, alle slide di presentazione dei relatori e poter rivedere, a loro piacere, la registrazione dell'intero evento.

L'invito a iscriversi è rivolto a tutti i produttori, tecnici e manager della filiera ciliegio, ai ricercatori e gli studenti delle Università e degli Istituti di scuola superiore di indirizzo agrario e a tutti gli amanti della ciliegia.

Per chi parteciperà in presenza (in Fiera il 4 maggio), sempre nella quota dì adesione di 60 euro saranno inclusi momenti di networking a latere dei lavori, nonché la possibilità di partecipare al Cherry Global Players, la tavola rotonda che vede protagonisti i principali produttori mondiali di ciliegie in programma giovedì 5 maggio sempre a Macfrut.

Il Simposio è organizzato dalle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Politecnica delle Marche, in collaborazione con Macfrut e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari laureati, Accademia Nazionale di Agricoltura, Camera di Commercio della Romagna, Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana.

