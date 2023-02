Macfrut 2023 presentato nello Zimbabwe e Sudafrica

Macfrut si è presentato nello Zimbabwe alla presenza di due Ministri: Anxious Masuka dell’Agricoltura e Sekai Nzenza dell’Industria. La presentazione della 40esima edizione della Fiera internazionale dell’ortofrutta è avvenuta ad Harare alla presenza dell’Ambasciatore italiano nello stato africano Umberto Malnati, il direttore regionale Ice-Agenzia Antonella Marucci, il direttore regionale della cooperazione italiana (AICS) Paolo Enrico Sertoli, davanti a una novantina tra operatori del settore, rappresentanti di associazioni e istituti bancari. L’evento è stato organizzato con la collaborazione di Zimita, l’associazione che promuove la cooperazione Zimbabwe-Italia.

Presente nelle ultime due edizioni della Fiera, lo Zimbabwe ci sarà anche nella prossima in programma al Rimini Expo Centre dal 3 al 5 maggio, con una numerosa delegazione di imprese. Produttore di mirtilli, avocado, frutta tropicale e orticole, gli operatori dello stato africano sono soprattutto interessati all’acquisto di tecnologie per sviluppare le loro produzioni per il mercato regionale e nazionale.

In occasione della presentazione le autorità dello Zimbabwe hanno organizzato una mini esposizione di prodotti ortofrutticoli e spezie di aziende locali. La missione in questi giorni prosegue con la visita ad alcune realtà agricole e magazzini di confezionamento nello Zimbabwe, e fa seguito a una precedente tappa in Sudafrica nella quale Macfrut è stato presentato ad associazioni ed imprenditori. Anche il Sudafrica ha confermato la presenza all’edizione 2023 di Macfrut.

“Con queste ultime due missioni si concludono le presentazioni internazionali in presenza di Macfrut, che hanno toccato 20 Stati in giro per il mondo tra Centro e Sud America, Africa ed Est Europa – spiega Renzo Piraccini, Presidente di Macfrut – Si è trattato di uno sforzo notevole a testimonianza della crescita internazionale della fiera, possibile grazie a Ice-Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), insieme a numerosi enti e istituzioni internazionali. Tutti hanno riconosciuto a apprezzato la diversità di Macfrut, fiera di business e nel contempo di conoscenza e networking capace di mettere in rete tanti Paesi. Questa è la nostra forza, questo è quello che ci contraddistingue”.