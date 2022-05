Macfrut, Agrocepi pronta a ripartire con i nuovi contratti di filiera dell’ortofrutta

Lavori in progress per il progetto le Filiere di territori per l’ortofrutta made in Italy di Agrocepi, la Federazione Nazionale Agroalimentare che si propone di fare squadra aggregando aziende e reti d’imprese del settore per promuovere e valorizzarne le produzioni.

Nel primo giorno di Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta in corso a Rimini, i rappresentanti di un gruppo di aziende ortofrutticole guidate dal presidente nazionale di Agrocepi, Corrado Martinangelo, si sono date appuntamento allo stand (B1 035), di Agrocepi-Smart network Group, per un confronto su programmi dei contratti di filiera del settore agroalimentare del quinto bando del Mipaaf appena pubblicato e finanziato dal Fondo degli investimenti complementari al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) con una dotazione totale di 1 miliardo e 203 milioni. «Rappresentano uno degli strumenti più efficaci – ha detto Martinangelo - per favorire in termini di miglioramento delle relazioni organizzative, commerciali e distributive».

Sempre sul tema dell’aggregazione, fulcro del progetto “Le Filiere di territori per l’ortofrutta made in Italy, il presidente nazionale di Agrocepi, ha partecipato a una diretta video di Calabrianews24 con il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella: «Agrocepi è in campo – ha spiegato Martinangelo – per rafforzare la competitività delle imprese con tre strumenti a disposizione: qualità, innovazione e aggregazione. In questo momento di crisi legato alla pandemia e al conflitto russo ucraino abbiamo bisogno che ognuno faccia la propria parte per rilanciare l’economia e come Agrocepi la nostra sfida è quella di mettere assieme tanti protagonisti del settore ortofrutticolo per gestire meglio l’offerta e promuoverla. Stiamo avviando nuove proposte di contratti di filiera».