Macfrut Agrocepi, riflettori sull’accesso al credito per “Le Filiere di Territori dell’Ortofrutta made in Italy”

«I fondi del Pnrr rappresentano un’iniezione di liquidità per le imprese nel contesto attuale di crisi legata alla pandemia e alla guerra russo-ucraina. Come Gruppo creditizio continuiamo a sostenere le imprese ortofrutticole incrementando le risorse a sostegno dell’agribusiness. Il momento di difficoltà sta velocizzando i processi di aggregazioni, mettendo in primo piano il concetto di filiera. Se le imprese agricole fanno squadra facilitano il rapporto con le banche».

Così Marco Mancinelli, responsabile Crediti Agrari del Gruppo Bcc Iccrea, ha confermato oggi, in visita allo stand di Agrocepi-Smart Network Group, a Macfrut (035, Padiglione B1), la disponibilità del gruppo di credito a finanziare i progetti di filiera nell’ambito del tavolo sul Pnrr. «Il nostro Gruppo è formato da oltre 120 banche di credito cooperativo che da tempo seguono e finanziano le imprese insieme a Cassa Depositi e Prestiti, al Mipaaf e altri enti coinvolti. Ovviamente avvieremo procedure di selezione sui progetti meritevoli e non lo faremo da soli, ma in collaborazione con realtà associazionistiche come Agrocepi».

In questo comparto dei progetti di filiera il Gruppo Iccrea è leader di mercato poiché nel 2021 ha coperto oltre il 50% dei progetti finanziati con oltre 1,5 miliardi di interventi e oltre 800 aziende in 16 regioni italiane in tutte le filiere ortofrutticole, cerealicole e vitivinicole.

«Oggi gli istituti di credito - ha sottolineato il presidente nazionale di Agrocepi, Corrado Martinangelo – svolgono un ruolo di primo piano nell’accompagnare sia le aziende che accedono ai contributi pubblici sia quelle che accedono autonomamente al credito. Le imprese agricole e agroalimentari hanno bisogno di agevolazioni, ma anche di risposte certe e di una riduzione della burocrazia. Stiamo cercando ora di stipulare un nuovo patto tra imprese, istituzioni e banche in modo che tutti i soggetti lavorino sinergicamente in squadra per agevolare l’accesso al credito. Le banche come il Gruppo Iccrea hanno dimostrato che possono sostenere le imprese che fanno fronte comune».

A Gabriella Severi, senior external relations di Simest, intervenuta in un collegamento video al Macfrut tramite Calabrianews24, il presidente nazionale di Agrocepi ha ricordato che la Federazione nazionale agroalimentare è presente a Macfrut con Smart Network Group, e una collettiva di imprese ortofrutticole in uno stand finanziato da Simest nell’ambito di un’iniziativa che rientra nelle politiche di internazionalizzazione. «I dati sull’export ortofrutticolo indicano segnali positivi e sicuramente in Simest le imprese ortofrutticole vedono un alleato speciale per la ripartenza del commercio anche sui mercati esteri».

Smart Network Group con sede a Cosenza, mette a disposizione una lunga esperienza nel campo della comunicazione e marketing, ma soprattutto può vantare importanti accordi commerciali con aziende leader nel campo della comunicazione su tutto il territorio nazionale.

Agrocepi, nata il 6 marzo del 2017 su impulso della Confederazione Europea delle Piccole imprese, promuove, rappresenta, tutela, e coordina un gruppo di imprese, per favorirne il consolidamento e l’aggregazione lungo la filiera. Si parte dalla produzione attraverso l’industria di trasformazione, per arrivare fino alla distribuzione. (www.agrocepi.it -segreteria@agrocepi.it).

RheAura è un’Op (Organizzazione di produttori) ortofrutticola di livello nazionale, che commercializza le produzioni delle cooperative agricole associate, frutta e ortaggi freschi, facendo dell’integrazione di territori, competenze, cicli produttivi e stagionali, il suo punto di forza. Nella sua attività RheAura ha deciso di investire nell’innovazione per aumentare produttività e qualità nel rispetto dell’ambiente (www.rheaura.it - info@rheaura.it).

OrtoRomi, con sede a Borgoricco (Pd), è un’Op che produce e coltiva insalate e radicchi. Dal 1999 si è specializzata nella IV gamma e nel 2006 si è trasformata in cooperativa per gestire l’intera filiera, dal seme alla vendita finale di un prodotto che garantisce elevati standard qualitativi. Alla cooperativa aderiscono oggi oltre 40 aziende agricole (info@ortoromi.it).

Ria (Rete Innovazione Agricola) è una rete d’impresa composta da 25 aziende sia di produzione e di trasformazione che di distribuzione operanti, quindi, lungo tutta la filiera ortofrutticola. Ha sede a Firenze, ma respiro interregionale avendo partecipanti anche in Toscana, Campania, Sardegna, Puglia e Basilicata (info@innovazioneagricola.net).

Orti del Mediterraneo Società Agricola nasce in provincia di Napoli con lo scopo di coltivare e produrre eccellenze orticole campane come asparagi, cicorino rosso e verde, spinacino, spinacio, aglio, e patate. I prodotti prima della vendita devono superare diverse valutazioni in termini di qualitativi (gliortidelmediterraneo@legalmail.it).

Natura Sana Società Cooperativa Agricola si occupa di lavorare, essiccare e commercializzare all’ingrosso e al dettaglio nocciole, semilavorati, frutta secca, nocciole in guscio, tostate, sgusciate. Gestisce e valorizza prodotti tipici ed eccellenze della Tuscia viterbese (https://naturasana.shop).