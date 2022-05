Macfrut, Patuanelli: Superbonus, posizione di Draghi non è quella del Governo. Misura non è a rischio. Agroalimentare, uniti possiamo vincere le sfide

“Sono giorni importanti per la filiera agroalimentare, per il settore primario, l’ortofrutta e il settore avicolo. Riapre una fiera importante per il nostro paese, nuovamente in presenza.

Le difficoltà sono tante e c’è l’esigenza di tenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza alimentare a livello globale, perché noi abbiamo i nostri problemi ma le criticità che stiamo vivendo si possono riflettere in maniera drammatica sui cittadini delle aree più povere del pianeta, dove l’accesso al cibo può diventare un tema ancora più gravoso rispetto al passato.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli a margine dell’inaugurazione di Macfrut 2022.

“Oggi il tema del prezzo della materie prime mette in difficoltà le aziende dei paesi industrializzati, ma rischia di aumentare la povertà alimentare nelle aree del nord Africa e di alcune altre aree del pianeta.

La sfida è di produrre cibo di qualità in quantità sempre maggiore, accessibile a tutti e consumando meno input ambientali. L’innovazione è l’unico strumento per arrivare a questi obiettivi. Dotare di strumenti di agricoltura di precisione tutte le aziende del paese è l’obiettivo, solo in questo modo riusciremo a consumare meno input ambientali e a produrre più cibo a livello globale.

L’emergenza ci ha portato a fare decreto per più di 30 mld euro in questi primi mesi del 2022, a sostegno di imprese e famiglie per affrontare l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia. Questo non è sufficiente ma abbiamo fatto il possibile e continueremo a fare ancora di più per sostenere le imprese e le famiglie. C’è poi il Pnrr e le progettualità per il settore agricolo vanno a toccare proprio quei temi oggi centrali, come la diversificazione del reddito, le agroenergie, la redistribuzione del valore aggiunto nelle filiere, il tema irriguo, la logistica. Stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi che ci eravamo fissati, certamente le preoccupazioni ci sono ma c’è anche la capacità di guardare la contingenza e il futuro.

Voglio dare un segnale di tranquillità a chi fa impresa, perché ha bisogno di certezze. Il governo ritiene che il Superbonus sia una misura che funzioni ed è stato giusto prorogarla. Il governo pensa questo e non si può dare un messaggio sbagliato, e tutto l’arco parlamentare ritiene che quella sia una misura fondamentale.

Mi dispiace che il presidente del consiglio critichi una morire del suo governo in un consesso europeo. Il superbonus non è una misura del Movimento ma è una misura del paese e che è servita a raggiungere il 6,6 di crescita nel 2021, facendo ripartire un settore che era fermo dal 2008.

Anche tecnicamente le cose dette dal presidente non sono corrette. Il superbonus è stato accompagnato da un primo decreto che ho fatto io al ministero dello sviluppo economico, aggiornato a febbraio da Cingolani sul cap ai prezzi, cioè un limite di spesa. Dire che si è tolta la contrattazione non è vera. Inoltre c’è un tecnico asseveratore che assevera la congruità dei prezzi.

Capisco che il presidente non condividi personalmente questa misura, ma è un segnale negativo che diamo all’Europa e alle imprese che dovremmo invece tranquillizzare in questa fase così complicata.

Difenderemo il Superbonus a qualsiasi costo ma non è a rischio, anche nell’ultimo decreto, non ancora pubblicato, c’è la proroga per la realizzazione degli interventi. Il presidente Draghi ha espresso una sua posizione personale ma non è quella del governo.

Sulle filiere. Abbiamo una accelerazione forte sui contratti di filiera, è uscito il quinto bando. Abbiamo poi approvato il decreto legislativo sull’attuazione delle pratiche sleali, non è più consentito riconoscere ad un produttore un prezzo inferiore ai costi di produzione. Anche la grande distribuzione sa che il momento è delicato e l’aumento dei prezzi può portare alla contrazione dei consumi, occorre dunque capire che se ragioniamo come sistema paese vinciamo ma se ognuno va per conto proprio si perde.”