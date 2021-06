Macfrut, Piraccini: innovazione e digitale per arrivare sempre più lontano. Al via The China day

Secondo Piraccini "il blocco dei viaggi internazionali si è tradotto in una grande opportunità per realizzare un grande numero di presentazioni virtuali. Sarebbe stato impossibile infatti effettuare in così poco tempo una quantità così massiccia di eventi in giro per il mondo". Motivo per cui una delle peculiarità della prossima edizione di Macfrut sarà proprio l'interazione fra modalità virtuale e modalità in presenza.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK